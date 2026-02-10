Аутопсията на Ивайло Калушев е готова: какво показва?

Аутопсията на Ивайло Калушев, известен като Мексиканеца, е готова. Това научи GlasNews.bg от свои източници. Съдебномедицинската експертиза е извършена от специалисти по съдебна медицина във Враца.

Експертното заключение е категорично – Калушев е сложил край на живота си с един изстрел.

Припомняме, че по случая вече бе съобщено, че 15-годишно дете е било убито с изстрел в главата в кемпер под връх Околчица. Според данни, изнесени, детето е било простреляно в гръб, докато е клекнало, с вплетени пръсти в поза за молитва. След това Калушев се е самоубил.

Разследването свързва трагедията с по-широкия случай, при който бяха открити общо шест тела – в района на хижа „Петрохан“ и в местността край лобното място на Христо Ботев.

От МВР и прокуратурата дадоха брифинг, на който представиха част от събраните доказателства. Бяха излъчени видеозаписи, на които шестимата се сбогуват с думите: „За мен беше чест!“.

Според данните от клетките на мобилните оператори и от използвана от Калушев сателитна система Starlink, от 27 до 31 януари трима от мъжете са пребивавали в къщата му в село Българи. На 31 януари те се придвижват с кемпер по маршрут с. Българи – София – Петрохан, заснет от камери на АПИ.

На 1 февруари около 16 часа се заснема прощаването им пред хижата. По-късно същата вечер сградата е запалена. Според прокуратурата именно тримата мъже – Иво, Пламен и Дечо – са я подпалили сами, преди да бъдат открити мъртви.

Кемперът впоследствие е засечен в района на Враца и връх Околчица. Телефоните на детето, Калушев и още едно от лицата са били изключени. Сигнал от сателитната станция е засечен на 3 февруари в широк периметър. Телата са открити след подаден сигнал на тел. 112 от овчар.