Аутопсията на момчето е готова, Калушев го е убил

Ивайло Калушев – Мексиканеца е застрелял 15-годишното момче с изстрел в гръб, докато детето е било клекнало, със вплетени пръсти в поза на молитва по будистки обичай, след което е сложил край на живота си. Това, по информация на в. „Телеграф“, показват резултатите от аутопсията на непълнолетната жертва.

По данни от разследването, екзекуцията е извършена вътре в кемпера, открит под връх Околчица, като куршумът е бил намерен в главата на детето.

Припомняме, че вчера МВР и прокуратурата представиха нови детайли по случая, при който бяха открити шест тела – три край хижа „Петрохан“ и още три в района на Ботев връх.

По време на брифинга бяха показани и видеозаписи, в които шестимата мъже се разделят с думите „За мен беше чест!“

Записите показват последните им моменти заедно пред хижата в Петрохан на 1 февруари около 16:00 часа. По-късно същата вечер сградата е подпалена.

Според прокуратурата, чрез анализ на мобилни клетки и използваната от Калушев сателитна система Starlink е установено, че в периода 27–31 януари тримата мъже са пребивавали в къщата му в село Българи. На 31 януари те потеглят с кемпера към София, като движението им е заснето от камери на АПИ по маршрута Българи – София – Петрохан.

Разследващите посочват, че раздялата им на 1 февруари е била с уговорката да се срещнат на „по-добро място“, след което събитията ескалират и водят до трагичния край, който продължава да предизвиква множество въпроси и реакции сред близките на загиналите.