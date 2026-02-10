НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          11:35 Аутопсията на момчето е готова, Калушев го е убил11:23 АПС препоръча на Йотова да избере Гюров за служебен премиер10:13 Доц. Неделчо Стойчев за Евроком: В случая „Петрохан“ говорим за мрежа от преференциални педофили, травмите са невъзвратими (аудио)10:08 Майката на Калушев: Той е убит! Рано или късно всичко ще изплува09:32 Дариева: Отваря се път на нихилизма, човек гледа на политиците като на безнадеждни09:22 Експерти: Пресконференцията на МВР само засили интерпретациите на случая „Петрохан“09:09 Росен Йорданов за случая „Петрохан“: Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край – това са факти
          Крими

          Аутопсията на момчето е готова, Калушев го е убил

          10 февруари 2026 | 11:35
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Ивайло Калушев – Мексиканеца е застрелял 15-годишното момче с изстрел в гръб, докато детето е било клекнало, със вплетени пръсти в поза на молитва по будистки обичай, след което е сложил край на живота си. Това, по информация на в. „Телеграф“, показват резултатите от аутопсията на непълнолетната жертва.

          По данни от разследването, екзекуцията е извършена вътре в кемпера, открит под връх Околчица, като куршумът е бил намерен в главата на детето.

          Припомняме, че вчера МВР и прокуратурата представиха нови детайли по случая, при който бяха открити шест тела – три край хижа „Петрохан“ и още три в района на Ботев връх.

          По време на брифинга бяха показани и видеозаписи, в които шестимата мъже се разделят с думите „За мен беше чест!“

          СЛЕД 6 ТРУПА: Правосъдният министър разпореди проверка на регистрацията на организацията от Петрохан СЛЕД 6 ТРУПА: Правосъдният министър разпореди проверка на регистрацията на организацията от Петрохан

          Записите показват последните им моменти заедно пред хижата в Петрохан на 1 февруари около 16:00 часа. По-късно същата вечер сградата е подпалена.

          Според прокуратурата, чрез анализ на мобилни клетки и използваната от Калушев сателитна система Starlink е установено, че в периода 27–31 януари тримата мъже са пребивавали в къщата му в село Българи. На 31 януари те потеглят с кемпера към София, като движението им е заснето от камери на АПИ по маршрута Българи – София – Петрохан.

          Разследващите посочват, че раздялата им на 1 февруари е била с уговорката да се срещнат на „по-добро място“, след което събитията ескалират и водят до трагичния край, който продължава да предизвиква множество въпроси и реакции сред близките на загиналите.

          Майката на Калушев: Той е убит! Рано или късно всичко ще изплува Майката на Калушев: Той е убит! Рано или късно всичко ще изплува
