Българин ще лежи 12 години у нас за опит за убийство в Германия

Апелативният съд в Бургас потвърди решението, с което България приема за изпълнение присъдата на Тихомир В., постановена от съда в град Швайнфурт, Германия. Българският гражданин ще изтърпява у нас наказание „лишаване от свобода“ за срок от 12 години и 6 месеца при първоначален „строг“ режим, съобщиха от съдебната институция.

Решението на магистратите е окончателно. В Германия мъжът е признат за виновен в опит за умишлено убийство, нанасяне на тежка телесна повреда и изнудване, придружено с насилие.

Нападението е извършено в средата на юли 2024 г. на автобусна спирка извън Швайнфурт. Според данни по делото Тихомир В. атакувал бившата си съпруга с шлосерски чук, нанесъл ѝ множество удари по главата и я затворил в багажника на автомобила си. Органите на реда го задържали след намесата на свидетел, който проследил колата на нападателя.

Месец преди инцидента осъденият е упражнявал натиск върху пострадалата заради съдебни разходи. Трансферът на осъденото лице за изтърпяване на наказанието в български затвор е процедура, потвърдена от бургаските магистрати.