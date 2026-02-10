НА ЖИВО
      вторник, 10.02.26
          Начало България Икономика

          България пое нов държавен дълг от 150 милиона евро

          10 февруари 2026 | 13:57 410
          Никола Павлов
          България пое нов държавен дълг в размер на 150 млн. евро, след като Министерството на финансите пласира успешно нова емисия 10-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), става ясно от информация на Българската народна банка.

          Емисията е деноминирана в евро и е с падеж на 11 февруари 2036 г., като облигациите носят фиксиран годишен лихвен купон от 3,50%.

          Правителството в оставка емитира нов държавен дълг Правителството в оставка емитира нов държавен дълг

          По време на проведения на 9 февруари аукцион са били подадени поръчки за общо 260,63 млн. евро, което означава, че интересът на инвеститорите е надвишил предложеното количество почти двойно. Така коефициентът на покритие достига 1,74, което показва стабилно търсене на български държавен дълг.

          Постигнатата среднопретеглена годишна доходност е 3,84%, а отчетеният спред спрямо доходността на аналогичните германски федерални облигации е 102 базисни точки.

          Любослав Костов: Проблемът на България е, че потреблението нараства, а инвестициите спадат Любослав Костов: Проблемът на България е, че потреблението нараства, а инвестициите спадат
