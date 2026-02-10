България пое нов държавен дълг от 150 милиона евро

България пое нов държавен дълг в размер на 150 млн. евро, след като Министерството на финансите пласира успешно нова емисия 10-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), става ясно от информация на Българската народна банка.

- Реклама -

Емисията е деноминирана в евро и е с падеж на 11 февруари 2036 г., като облигациите носят фиксиран годишен лихвен купон от 3,50%.

По време на проведения на 9 февруари аукцион са били подадени поръчки за общо 260,63 млн. евро, което означава, че интересът на инвеститорите е надвишил предложеното количество почти двойно. Така коефициентът на покритие достига 1,74, което показва стабилно търсене на български държавен дълг.

Постигнатата среднопретеглена годишна доходност е 3,84%, а отчетеният спред спрямо доходността на аналогичните германски федерални облигации е 102 базисни точки.