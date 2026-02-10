България отбелязва рекордно нисък резултат в Индекса за възприятие на корупцията за 2025 г. по данни на „Трансперънси Интернешънъл“. Страната пропада до 40 точки от 100 възможни и заема 84-то място сред 182 държави, което е най-лошото представяне от 2012 г. насам.

В рамките на Европейския съюз напредъкът е в застой със среден резултат от 62 точки. България отново е на последно място сред страните членки, като дели позицията с Унгария.

Според доклада само за последните две години резултатът на страната се влошава с пет точки. Като причини се посочват липсата на действия срещу „клептократски кръгове“, атаките срещу гражданското общество и отзвукът от първите частично касирани избори. Закриването на Комисията за противодействие на корупцията и забавеният избор на ръководства на регулаторите допълнително усложняват средата.

Липсата на реформи и неефективното прилагане на законодателството поставят страната в неблагоприятна позиция в процеса на присъединяване към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Индексът се публикува ежегодно от 1995 г. и се базира на данни от 13 независими източника, включително Световната банка.