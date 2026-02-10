Борисов обсъди сигурността и партньорството с британския посланик

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се срещна с посланика на Великобритания в България Натаниел Копси, като разговорът е бил посветен на регионалната сигурност, двустранното сътрудничество и необходимостта от стабилни политики в условията на кризи. Новината беше съобщена от самия Борисов чрез публикация във Фейсбук.
По думите му, по време на разговора е подчертана позицията, че ГЕРБ ще работи България да бъде активен и надежден партньор, със силни институции, ясна евроатлантическа ориентация и конкретни действия в подкрепа на икономиката и сигурността.
В хода на срещата са били обсъдени още актуални въпроси от двустранните отношения между България и Обединеното кралство, както и теми, свързани с европейската и регионалната сигурност. Двете страни са разгледали и възможности за разширяване на търговските и инвестиционните връзки, както и за обмен на опит в сферите на образованието и иновациите.
