Борисов обсъди сигурността и партньорството с британския посланик

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се срещна с посланика на Великобритания в България Натаниел Копси, като разговорът е бил посветен на регионалната сигурност, двустранното сътрудничество и необходимостта от стабилни политики в условията на кризи. Новината беше съобщена от самия Борисов чрез публикация във Фейсбук.

„Ключови въпроси, свързани със сигурността в региона, стратегическото партньорство с Обединеното кралство и необходимостта от стабилни и предвидими политики в условията на кризи бяха във фокуса на срещата ми в Централата на ГЕРБ с Н. Пр. Натаниел Копси, посланик на Великобритания в България.“

По думите му, по време на разговора е подчертана позицията, че ГЕРБ ще работи България да бъде активен и надежден партньор, със силни институции, ясна евроатлантическа ориентация и конкретни действия в подкрепа на икономиката и сигурността.

„Само с последователна политика и отговорно лидерство могат да се гарантират стабилност и развитие за страната.“

В хода на срещата са били обсъдени още актуални въпроси от двустранните отношения между България и Обединеното кралство, както и теми, свързани с европейската и регионалната сигурност. Двете страни са разгледали и възможности за разширяване на търговските и инвестиционните връзки, както и за обмен на опит в сферите на образованието и иновациите.

