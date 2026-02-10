Братът на Епстийн: Тръмп нареди да го убият в затвора

Последната партида разсекретени документи около Джефри Епстийн отново повдигна въпроса, който продължава да предизвиква спорове: самоубива ли се Епстийн в килията си през 2019 г., или е бил убит?

Сред хилядите страници по случая се появява документ, според който президентът Доналд Тръмп е бил обвинен в нареждане на убийството на финансиста.

Става дума за имейл, изпратен на 22 февруари 2023 г. до федералните власти от Марк Епстийн — брат на Джефри Епстийн. По-късно самият той потвърждава, че действително е изпратил подобно писмо.

В документа, постъпил в Националния оперативен център на ФБР за оценка на заплахи, се твърди, че Епстийн е бил умъртвен в затвора, а убийството е било наредено лично от Тръмп.

Важно е обаче да се подчертае, че самото наличие на документ в архивите не означава, че съдържащите се в него твърдения са верни. Постъпването на сигнал във ФБР означава единствено, че информацията е регистрирана, но не и че е потвърдена.

Марк Епстийн от години поставя под съмнение официалната версия за смъртта на брат си. В свои интервюта той многократно заявява „Не вярвам, че става дума за самоубийство“, като настоява за по-голяма прозрачност около аутопсиите и процедурите в затвора.

Въпреки това, в публикуваните документи не се съдържат доказателства, които да подкрепят твърдение за заповед или организирана операция за убийството на Епстийн.