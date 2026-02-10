НА ЖИВО
      вторник, 10.02.26
          Братът на Епстийн: Тръмп нареди да го убият в затвора

          10 февруари 2026 | 11:22
          Снимка: Фейсбук
          Никола Павлов
          Последната партида разсекретени документи около Джефри Епстийн отново повдигна въпроса, който продължава да предизвиква спорове: самоубива ли се Епстийн в килията си през 2019 г., или е бил убит?

          Сред хилядите страници по случая се появява документ, според който президентът Доналд Тръмп е бил обвинен в нареждане на убийството на финансиста.

          Става дума за имейл, изпратен на 22 февруари 2023 г. до федералните власти от Марк Епстийн — брат на Джефри Епстийн. По-късно самият той потвърждава, че действително е изпратил подобно писмо.

          Макрон: Аферата „Епстийн“ засяга основно САЩ Макрон: Аферата „Епстийн“ засяга основно САЩ

          В документа, постъпил в Националния оперативен център на ФБР за оценка на заплахи, се твърди, че Епстийн е бил умъртвен в затвора, а убийството е било наредено лично от Тръмп.

          Важно е обаче да се подчертае, че самото наличие на документ в архивите не означава, че съдържащите се в него твърдения са верни. Постъпването на сигнал във ФБР означава единствено, че информацията е регистрирана, но не и че е потвърдена.

          Марк Епстийн от години поставя под съмнение официалната версия за смъртта на брат си. В свои интервюта той многократно заявява „Не вярвам, че става дума за самоубийство“, като настоява за по-голяма прозрачност около аутопсиите и процедурите в затвора.

          Въпреки това, в публикуваните документи не се съдържат доказателства, които да подкрепят твърдение за заповед или организирана операция за убийството на Епстийн.

          ОБРАТ! ФБР не успя да докаже, че Епстийн е оглавявал група за трафик на хора ОБРАТ! ФБР не успя да докаже, че Епстийн е оглавявал група за трафик на хора
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          ИТ

          Анализ на Harvard Business Review: Изкуственият интелект увеличава натоварването вместо да го намалява

          Михаил Георгиев -
          AI не ни облекчава работата, а просто ни кара да работим повече и по-бързо.
          Свят

          Американските сили удариха плавателен съд, заподозрян в наркотрафик, в Тихия океан

          Дамяна Караджова -
          Двама души загинаха при операцията, а спасителни екипи издириха оцелял след атаката в източната част на океана
          Война

          Папа Лъв XIV изпрати генератори и лекарства за Украйна

          Десислава Димитрова -
          Папа Лъв XIV изпрати 80 електрически генератора и лекарства за подпомагане на хората в Украйна, които продължават да страдат от студа и последиците от войната.
