Британец получи 10 месеца затвор за нарушение на ограничителна заповед след посещение на бившата си партньорка

56-годишният Гавин Макклър от Хърогейт, графство Йоркшир, беше осъден на 10 месеца лишаване от свобода за нарушаване на ограничителна заповед, въпреки че контактът с бившата му възлюбена е продължил по нейна инициатива, съобщава The Gazette & Herald.

- Реклама -

Срещу Макклър е била издадена съдебна заповед, забраняваща му всякакво общуване с жената, след неуточнено престъпление в миналото. През август 2025 г. обаче тя го е посетила и е прекарала три дни в дома му, без той да я отпрати или да сигнализира властите.

По-късно жената е подала сигнал, че е била нападната, но впоследствие е отказала да съдейства на разследването, а свидетели също не са дали показания. Независимо от това, съдът е приел, че самото допускане на контакт представлява нарушение на ограничителната заповед.

„Трябваше да отпрати тази жена, но не го направи“, заяви прокурорът по време на съдебния процес.

Защитата подчерта, че клиентът ѝ не е търсил контакт и че след изтърпяване на наказанието Макклър ще се премести на друго място, за да избегне бъдещи срещи с бившата си партньорка.

Съдът обаче е счел, че отговорността за спазване на ограничителната заповед е изцяло на обвиняемия, независимо от поведението на другата страна, и е постановил ефективна присъда.