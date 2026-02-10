БСП между ценностите и компромисите: критичният поглед на Диана Тонова

В интервю в предаването „Политика и спорт“ Диана Тонова представя остър и аргументиран поглед към състоянието на БСП – както на национално, така и на столично ниво. Според нея партията е загубила своя облик, като „социалното не е равенство на социалистическото“, а ръководството е допуснало „излагане на избирателите“ чрез решения, които противоречат на принципите, декларирани пред обществото.

- Реклама -

Тонова подчертава, че ключови социални обещания не са изпълнени, а партията е участвала в „либерални и десни гласувания“, включително по въоръжаването и изборните правила. Тя е категорична: „На практика БСП беше социалният стълб на нищото в това управление.“

Коментирайки работата в Столичния общински съвет, Тонова изтъква липсата на управленски капацитет и прозрачност в екипа на кмета. София, по думите ѝ, се намира в състояние на „системно невършене на работа“.

Въпреки критичния тон, тя завършва с умерен оптимизъм, подчертавайки нуждата от връщане към „човешките и семейни ценности“, които според нея могат да бъдат спасителният път за българската политика.