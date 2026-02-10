НА ЖИВО
      вторник, 10.02.26
          Бургас внедри рехабилитация с виртуална реалност (СНИМКИ)

          Иновативна VR система помага на пациенти да възстановяват движенията си в безопасна среда

          10 февруари 2026 | 11:30 280
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          В държавната болница в Бургас беше представена първата в града и една от малкото в страната системи за рехабилитация с виртуална реалност, като по време на демонстрацията пациенти разказаха за усещанията си след включването в новата терапия.

          Новата технология вече се използва в Отделението по физиотерапия и рехабилитация на УМБАЛ Бургас, където бе показано как функционира т.нар. VR рехабилитация – интерактивен метод на лечение, базиран на компютърно генерирана среда.

          Снимка БГНЕС

          По време на терапията пациентите изпълняват лечебни упражнения чрез VR очила и сензори за движение, които прецизно отчитат всяко тяхно действие. Системата симулира различни ежедневни дейности, с които се подпомага възстановяването.

          Във виртуалната среда пациентите могат да тренират ходене, баланс, координация и сила, както и да извършват движения, наподобяващи хващане и преместване на предмети, близки до реалните действия в ежедневието.

          Основната цел е упражненията да възпроизвеждат реални движения, но да се изпълняват в контролирана и безопасна среда.

          От лечебното заведение обясняват, че VR рехабилитацията позволява индивидуално адаптиране на натоварването според състоянието на пациента, а софтуерът дава възможност за проследяване на напредъка. Интерактивният елемент също така повишава мотивацията и активното участие на пациентите в процеса на лечение.

          Технологията се прилага при различни състояния – след инсулт, при травми на опорно-двигателния апарат, след ортопедични операции, както и при неврологични заболявания, като допълва стандартните методи за физиотерапия и рехабилитация.

          С внедряването на VR системата УМБАЛ Бургас разширява възможностите за модерно лечение, а Бургас се нарежда сред малкото градове в страната, в които подобна високотехнологична рехабилитация вече е достъпна за пациентите.

          Снимка БГНЕС
