Бургас внедри рехабилитация с виртуална реалност (СНИМКИ)

В държавната болница в Бургас беше представена първата в града и една от малкото в страната системи за рехабилитация с виртуална реалност, като по време на демонстрацията пациенти разказаха за усещанията си след включването в новата терапия.

Новата технология вече се използва в Отделението по физиотерапия и рехабилитация на УМБАЛ Бургас, където бе показано как функционира т.нар. VR рехабилитация – интерактивен метод на лечение, базиран на компютърно генерирана среда.

Снимка БГНЕС

По време на терапията пациентите изпълняват лечебни упражнения чрез VR очила и сензори за движение, които прецизно отчитат всяко тяхно действие. Системата симулира различни ежедневни дейности, с които се подпомага възстановяването.

Във виртуалната среда пациентите могат да тренират ходене, баланс, координация и сила, както и да извършват движения, наподобяващи хващане и преместване на предмети, близки до реалните действия в ежедневието.

Основната цел е упражненията да възпроизвеждат реални движения, но да се изпълняват в контролирана и безопасна среда.

От лечебното заведение обясняват, че VR рехабилитацията позволява индивидуално адаптиране на натоварването според състоянието на пациента, а софтуерът дава възможност за проследяване на напредъка. Интерактивният елемент също така повишава мотивацията и активното участие на пациентите в процеса на лечение.

Технологията се прилага при различни състояния – след инсулт, при травми на опорно-двигателния апарат, след ортопедични операции, както и при неврологични заболявания, като допълва стандартните методи за физиотерапия и рехабилитация.

С внедряването на VR системата УМБАЛ Бургас разширява възможностите за модерно лечение, а Бургас се нарежда сред малкото градове в страната, в които подобна високотехнологична рехабилитация вече е достъпна за пациентите.