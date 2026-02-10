ЦИРК: МЕЧ си тръгнаха самоволно от консултациите, Йотова с пиперлив коментар (ВИДЕО)

В 11:30 ч. лидерът на МЕЧ Радостин Василев, председателят на парламентарната група Кирил Веселински и депутатите Красимир Манов и Христо Расташки пристигнаха на „Дондуков“ 2 за консултации с президента Илияна Йотова.

Държавният глава откри срещата с акцент върху служебното правителство и честните избори.

„Според текстовете в промените на Конституцията проведохме консултации с кандидатите за служебни премиери. Станаха ясни и основните приоритети, които трябва да има служебният кабинет, разбира се – най-важното е провеждането на честни избори.“

Още в началото на срещата Радостин Василев отправи остри критики, заявявайки:

„Ние сме заградени от лицемерие – политическо, държавно, от тотален разпад на институциите, което води до тежки криминални инциденти и до обругаване на морални ценности и съсипване на идеята за семейството. Подхождам с огромен скептицизъм на тази среща с Вас.“

Лидерът на МЕЧ отправи и лични упреци към президента, заявявайки:

„Принудени сме 36 години след промените на висши постове в държавата да има лица с тежко ДС минало. Вие самата сте член на БСП, участвала сте в работата там, и смятам, че Вашето задължение, след като Радев подаде оставка, Вие трябваше да подадете оставка с него.“

Той добави още:

„В момента ползвате президентския пост като бъдеща своя кандидатпрезидентска кампания. Вие не сте избрана за президент, Румен Радев беше избран. Вие не можете да проведете честни избори и да има безпристрастна кампания.“

След краткия разговор представителите на МЕЧ напуснаха консултациите, като Василев заяви, че отиват в Народното събрание.

След излизането им Илияна Йотова коментира ситуацията лаконично: