      вторник, 10.02.26
          ЦИРК: МЕЧ си тръгнаха самоволно от консултациите, Йотова с пиперлив коментар (ВИДЕО)

          10 февруари 2026 | 13:15
          В 11:30 ч. лидерът на МЕЧ Радостин Василев, председателят на парламентарната група Кирил Веселински и депутатите Красимир Манов и Христо Расташки пристигнаха на „Дондуков“ 2 за консултации с президента Илияна Йотова.

          Държавният глава откри срещата с акцент върху служебното правителство и честните избори.

          „Според текстовете в промените на Конституцията проведохме консултации с кандидатите за служебни премиери. Станаха ясни и основните приоритети, които трябва да има служебният кабинет, разбира се – най-важното е провеждането на честни избори.“

          Още в началото на срещата Радостин Василев отправи остри критики, заявявайки:

          „Ние сме заградени от лицемерие – политическо, държавно, от тотален разпад на институциите, което води до тежки криминални инциденти и до обругаване на морални ценности и съсипване на идеята за семейството. Подхождам с огромен скептицизъм на тази среща с Вас.“

          МЕЧ към Йотова: Вие сте част от олигархичния модел, няма да преговаряме повече с Вас МЕЧ към Йотова: Вие сте част от олигархичния модел, няма да преговаряме повече с Вас

          Лидерът на МЕЧ отправи и лични упреци към президента, заявявайки:

          „Принудени сме 36 години след промените на висши постове в държавата да има лица с тежко ДС минало. Вие самата сте член на БСП, участвала сте в работата там, и смятам, че Вашето задължение, след като Радев подаде оставка, Вие трябваше да подадете оставка с него.“

          Той добави още:

          „В момента ползвате президентския пост като бъдеща своя кандидатпрезидентска кампания. Вие не сте избрана за президент, Румен Радев беше избран. Вие не можете да проведете честни избори и да има безпристрастна кампания.“

          След краткия разговор представителите на МЕЧ напуснаха консултациите, като Василев заяви, че отиват в Народното събрание.

          След излизането им Илияна Йотова коментира ситуацията лаконично:

          „Очевидно дойдоха, за да си кажат думите за своята предизборна кампания.“

