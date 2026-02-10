ЦСКА е на полуфинал за Купата след бой над ЦСКА 1948

ЦСКА се класира за полуфиналите в турнира за Купата на България. Тимът на Христо Янев е първият отбор, достигнал до последните четири в надпреварата, след като преодоля ЦСКА 1948 с 2:0 на Националния стадион.

- Реклама -

Домакините тръгнаха по-добре в срещата и Димитър Шейтанов рано-рано трябваше да се намесва след извеждащ пас към Йоанис Питас. Именно кипърецът скоро бе в прегръдките на съотборниците си след центриране от дясно на Мохамед Брахими, който преди това получи чудесен диагонален пас от Исак Соле. Питас изпревари Адама Траоре и матира Шейтанов за 1:0. Гостите, водени от Иван Стоянов, изпитваха трудности от пресата на съперника и рядко опитваха да застрашат вратата на Фьодор Лапоухов.

В 15-та минута се случи рядък инцидент, при който Соле неволно закачи с лакът главния съдия Радослав Гидженов. Играта беше спряна за около пет минути, а впоследствие подновена от арбитъра. В края на първата част ЦСКА 1948 стигна до най-добрата си ситуация пред вратата на домакините, но Лапоухов се намеси след коварен шут на Браян Собреро. Иван Турицов пък, който днес излезе с капитанската лента, стреля опасно с десния крак.

На почивката Стоянов направи корекции в офанзивен план, пускайки в игра Борислав Цонев и Георги Русев. Това доведе до положителна промяна още в самото начало на втората част и Русев бе изведен на добра позиция, но стреля слабо и не затрудни Лапоухов. ЦСКА не бе толкова вихрен в играта си, но в крайна сметка сложи точка на спора с втори гол в 74-та минута. Влезлият от пейката Петко Панайотов центрира отлично от корнер на главата на непокрития Макс Ебонг, който отбеляза дебютното си попадение с фланелката на ЦСКА. Гостите опитаха да реагират, но Лапоухов се намеси с вещина при два удара за кратко време – първо след далечен шут на резервата Мамаду Диало, а след това и при добавката.

Така статуквото остана непроменено и ЦСКА е първият полуфиналист в надпреварата. Двата отбора ще се изправят един срещу друг съвсем скоро – още в събота следобед, но този път на терена на ЦСКА 1948 в Бистрица в мач за първенство.