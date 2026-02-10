НА ЖИВО
      вторник, 10.02.26
          ГОРЕЩО
          България

          Д-р Цветеслава Гълъбова за „Петрохан": Видях психопатия и агресия (аудио)

          10 февруари 2026 | 12:18
          Категорично няма основание да се говори за „разширено меланхолно самоубийство“ по случая „Петрохан“. Това заяви психиатъра д-р Цветеслава Гълъбова по Евроком. Тя определи подобна теза, изказана от съдебен експерт, като „прекалено спекулативна и непрофесионална“.

          Гълъбова сподели, че е останала потресена от публичния профил на убития Ивало Калушев. По думите ѝ съдържанието в социалните мрежи е разкрило „много нарцисизъм, психопатия, агресия и войнственост“. Психиатърът акцентира върху желанието за налагане на лична гледна точка и бурната радост от събарянето на паметника, което определи като характерно за хора с особена личностна структура.

          Фактът, че мъжът се е представял за „лама“ и „гуру“, също бе посочен като силно смущаващ детайл. Според Цветеслава Гълъбова, анализът на тези данни изключва хипотезата за меланхолно самоубийство, тъй като то изисква предистория на тежък депресивен епизод, какъвто в случая не се забелязва.

          Лекарят уточни, че експертните заключения изискват детайлно запознаване с всички материали по досъдебното производство и разпити на близките. Въпреки това тя подчерта, че опитите случаят да се насочи към версия за самоубийство са необосновани на базата на видимите факти.

