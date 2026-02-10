НА ЖИВО
      вторник, 10.02.26
          ГОРЕЩО
          НачалоБългария

          Д-р Гълъбова пред Евроком: Дейността на училище „Космос“ граничи с шарлатания (аудио)

          10 февруари 2026 | 12:35
          Практиките в частното училище „Космос“ са научно недоказани, а издаването на разрешителното му за дейност повдига сериозни въпроси към държавните институции. Тази теза изрази психиатъра д-р Цветеслава Гълъбова в ефира на „Евроком“. Според нея липсата на строг контрол излага децата на риск.

          Психиатърът посочи, че член на ръководството на училището е свързан с Българската асоциация по естествена психотерапия. Тя подчерта, че тази методология не е призната нито в България, нито в световен мащаб, и определи прилагането ѝ върху ученици като „шарлатания“. Тя постави въпроса как и кой е проучил методите на обучение, преди да бъде издаден лиценз.

          По време на разговора бяха изнесени данни за деца, които отсъстват от учебни занятия с месеци. Д-р Гълъбова даде пример с момче, чиито родители са дали съгласие то да замине на хиляди километри с мъж, за да се обучава. Тя призова компетентните органи да проверят основанията за подобни решения и дали те не застрашават сигурността на непълнолетните.

          Коментиран беше и случай, при който баба и дядо са подали сигнал за друго дете, но впоследствие са го оттеглили. Лекарят изказа съмнение, че оттеглянето на жалбата може да е станало под натиск.

          В заключение експертът разкритикува навлизането на неправителствени организации в образователната система и отслабването на държавните функции. Според нея обществото трябва да научи цялата истина за случващото се, тъй като училището се е превърнало в място, където децата не са защитени.

