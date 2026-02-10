НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 10.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          18:28 Костадинов: Ще внесем закон за НПО-тата, които се наричат „национални“17:59 Разследващи отвориха телефона на Ивайло Калушев, намериха клипове със секс17:33 Проф. Галунов: Забавянето похаби енергията на протеста и води до напрежение16:30 Няма безплатен обяд: ChatGPT внедрява реклами15:49 92 години от рождението на Татяна Лолова: Близки и почитатели организират хепънинг в Пловдив14:08 Аутопсията на Ивайло Калушев е готова: какво показва?12:35 Д-р Гълъбова пред Евроком: Дейността на училище „Космос“ граничи с шарлатания (аудио)12:18 Д-р Цветеслава Гълъбова за „Петрохан“: Видях психопатия и агресия (аудио)12:11 МЕЧ към Йотова: Вие сте част от олигархичния модел, няма да преговаряме повече с Вас11:35 Аутопсията на момчето от „Петрохан“ е готова, Калушев го е убил
          НачалоБългария

          Д-р Стоян Сопотенски: Обучението по медицина е инвестиция, която младите лекари трябва да върнат на обществото

          10 февруари 2026 | 18:32 510
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Доц. д-р Стоян Сопотенски, началник на Втора клиника по хирургия в „Пирогов“ и представител на партия „Непокорна България“, настоява за промяна във философията на здравеопазването. Според него системата трябва да приеме здравето като инвестиция, която изисква активна профилактика, а не само „ремонт“ на вече възникнали заболявания.

          - Реклама -
            
            

          В студиото при Николай Колев по Евроком хирургът направи паралел с поддръжката на автомобилите. Той отбеляза, че гражданите са стриктни по отношение на техническите прегледи и смяната на консумативи за колите си, но често пренебрегват собствените си профилактични прегледи, които са гарант за здравето.

          Сопотенски разкритикува остро сегашния модел на финансиране, при който възнагражденията на медиците зависят от броя преминали пациенти и отчетени клинични пътеки. По думите му фокусът е изместен към количеството дейност, вместо към реалния резултат – намаляване на броя на болните хора.

          По отношение на кадровия дефицит специалистът изрази мнение, което може да предизвика полемика сред младите колеги. Той посочи, че след като държавата инвестира средства в шестгодишното им обучение, те би трябвало да имат ангажимент към системата. Сопотенски предложи модел, подобен на разпределението в миналото, при който специализантите работят в по-малки населени места, но запазват връзката и обучението си във високотехнологичните болници.

          Хирургът засегна и темата за разходите на НЗОК. Според него лечението на травми от катастрофи не трябва да се покрива от здравната каса, тъй като това не са заболявания, а инциденти. Той смята, че финансовата тежест за тези случаи трябва да се поеме от застрахователните фондове и гражданската отговорност.

          Въпреки критиките към организацията, д-р Сопотенски подчерта, че достъпът до специалисти в България е изключително бърз в сравнение с европейските стандарти. Той обаче призна, че този лукс е наличен предимно в големите градове, докато пациентите от малките населени места са принудени да пътуват и да търпят финансови лишения.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Полицията във Враца откри двигатели и части от крадени в ЕС коли

          Пола Жекова -
          Агрегатите и части са от коли, обявени за издирване в страни от ЕС, собственикът на обекта е задържан
          България

          Керемедчиев: Участието ни в съвета на Тръмп е невалидно и крие риск от скандал

          Екип Евроком -
          Първото заседание на организацията е насрочено за 19 февруари и ще има за цел набирането на 30 милиарда долара
          Политика

          Костадинов: Ще внесем закон за НПО-тата, които се наричат „национални“

          Никола Павлов -
          Понятието трябва да бъде запазено само за държавни органи
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions