Доц. д-р Стоян Сопотенски, началник на Втора клиника по хирургия в „Пирогов“ и представител на партия „Непокорна България“, настоява за промяна във философията на здравеопазването. Според него системата трябва да приеме здравето като инвестиция, която изисква активна профилактика, а не само „ремонт“ на вече възникнали заболявания.

В студиото при Николай Колев по Евроком хирургът направи паралел с поддръжката на автомобилите. Той отбеляза, че гражданите са стриктни по отношение на техническите прегледи и смяната на консумативи за колите си, но често пренебрегват собствените си профилактични прегледи, които са гарант за здравето.

Сопотенски разкритикува остро сегашния модел на финансиране, при който възнагражденията на медиците зависят от броя преминали пациенти и отчетени клинични пътеки. По думите му фокусът е изместен към количеството дейност, вместо към реалния резултат – намаляване на броя на болните хора.

По отношение на кадровия дефицит специалистът изрази мнение, което може да предизвика полемика сред младите колеги. Той посочи, че след като държавата инвестира средства в шестгодишното им обучение, те би трябвало да имат ангажимент към системата. Сопотенски предложи модел, подобен на разпределението в миналото, при който специализантите работят в по-малки населени места, но запазват връзката и обучението си във високотехнологичните болници.

Хирургът засегна и темата за разходите на НЗОК. Според него лечението на травми от катастрофи не трябва да се покрива от здравната каса, тъй като това не са заболявания, а инциденти. Той смята, че финансовата тежест за тези случаи трябва да се поеме от застрахователните фондове и гражданската отговорност.

Въпреки критиките към организацията, д-р Сопотенски подчерта, че достъпът до специалисти в България е изключително бърз в сравнение с европейските стандарти. Той обаче призна, че този лукс е наличен предимно в големите градове, докато пациентите от малките населени места са принудени да пътуват и да търпят финансови лишения.