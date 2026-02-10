НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 10.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          12:35 Д-р Гълъбова пред Евроком: Дейността на училище „Космос“ граничи с шарлатания (аудио)12:18 Д-р Цветеслава Гълъбова за „Петрохан“: Видях психопатия и агресия (аудио)12:11 МЕЧ към Йотова: Вие сте част от олигархичния модел, няма да преговаряме повече с Вас11:35 Аутопсията на момчето от „Петрохан“ е готова, Калушев го е убил11:23 АПС препоръча на Йотова да избере Гюров за служебен премиер10:13 Доц. Неделчо Стойчев за Евроком: В случая „Петрохан“ говорим за мрежа от преференциални педофили, травмите са невъзвратими (аудио)10:08 Майката на Калушев: Той е убит! Рано или късно всичко ще изплува09:32 Дариева: Отваря се път на нихилизма, човек гледа на политиците като на безнадеждни09:22 Експерти: Пресконференцията на МВР само засили интерпретациите на случая „Петрохан“09:09 Росен Йорданов за случая „Петрохан“: Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край – това са факти
          НачалоЛайфстайлЛюбопитно

          DARA влезе в Топ 10 на букмейкърите за „Евровизия“

          България се изкачва в прогнозите, въпреки че песента за конкурса още не е избрана

          10 февруари 2026 | 12:03 620
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Само седмица след като спечели правото да представи България на „Евровизия“, изпълнителката DARA вече се изкачи до 7-о място в коефициентите на букмейкърите сред 35-те държави участнички в тазгодишното издание на конкурса.

          - Реклама -
            
            

          Любопитното е, че позицията е постигната единствено на база популярността на изпълнителката, тъй като България все още не е избрала песента, с която ще участва на конкурса във Виена през май.

          DARA разкри защо е обмисляла отказ от „Евровизия“: Причината е била здравето, не хейтът – Евроком

          Финалът на националната селекция определи само изпълнителя, а в края на месеца DARA ще представи три песни на специален концерт, подготвени за „Евровизия“. Тогава чрез комбиниран вот на публика и жури ще бъде избрана композицията, която ще представи страната.

          Динамика при букмейкърите

          Коефициентите на букмейкърите остават изключително динамични, особено в момента, когато много държави все още провеждат националните си селекции и тепърва обявяват песните си.

          Експерти отбелязват, че попадането в Топ 10 още в началото на февруари обикновено е добър знак, тъй като често означава, че участникът може да бъде реален претендент за челните места, а много от победителите в конкурса са се намирали именно в тази зона на този етап от надпреварата.

          Към момента букмейкърите сочат за фаворит Израел, следван от Финландия и Гърция, а преди България в подреждането се нареждат още Швеция, Украйна и Италия.

          Снимка Eurovisonworldcom

          DARA остава в „Евровизия 2026“: След колебание заради стреса певицата реши да продължи –

          Скандали около българската селекция

          Изборът на български представител за конкурса премина на фона на напрежение и обществени реакции, след като зрители се противопоставиха на решението гласът на журито да тежи почти три пъти повече от този на публиката.

          Допълнително недоволство предизвика фактът, че публично видимият зрителски вот в реално време от полуфинала не беше показан по време на финалната вечер, което доведе до бурни реакции и обвинения в непрозрачност в социалните мрежи.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Николай Майсторов за „Петрохан“: Синът ми не е убиец, намесена е дрога

          Екип Евроком -
          Творецът подозира, че се натрупват неверни данни и определи ситуацията като „огромна лъжа“
          Общество

          Областният управител на Русе: Няма да бъде изграждан център за бежанци в Сеново

          Никола Павлов -
          По предложение на кмета на общината д-р Мехмед Мехмед, съветниците гласуваха против изграждането на център за бежанци от затворен тип
          Крими

          Жена от Сливен обвинява бащата на 5-годишното си дете в блудство

          Дамяна Караджова -
          Разследване предизвика обществено напрежение, а прокуратурата води досъдебно производство по случая
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions