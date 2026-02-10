DARA влезе в Топ 10 на букмейкърите за „Евровизия“

Само седмица след като спечели правото да представи България на „Евровизия“, изпълнителката DARA вече се изкачи до 7-о място в коефициентите на букмейкърите сред 35-те държави участнички в тазгодишното издание на конкурса.

Любопитното е, че позицията е постигната единствено на база популярността на изпълнителката, тъй като България все още не е избрала песента, с която ще участва на конкурса във Виена през май.

Финалът на националната селекция определи само изпълнителя, а в края на месеца DARA ще представи три песни на специален концерт, подготвени за „Евровизия“. Тогава чрез комбиниран вот на публика и жури ще бъде избрана композицията, която ще представи страната.

Динамика при букмейкърите

Коефициентите на букмейкърите остават изключително динамични, особено в момента, когато много държави все още провеждат националните си селекции и тепърва обявяват песните си.

Експерти отбелязват, че попадането в Топ 10 още в началото на февруари обикновено е добър знак, тъй като често означава, че участникът може да бъде реален претендент за челните места, а много от победителите в конкурса са се намирали именно в тази зона на този етап от надпреварата.

Към момента букмейкърите сочат за фаворит Израел, следван от Финландия и Гърция, а преди България в подреждането се нареждат още Швеция, Украйна и Италия.

Скандали около българската селекция

Изборът на български представител за конкурса премина на фона на напрежение и обществени реакции, след като зрители се противопоставиха на решението гласът на журито да тежи почти три пъти повече от този на публиката.

Допълнително недоволство предизвика фактът, че публично видимият зрителски вот в реално време от полуфинала не беше показан по време на финалната вечер, което доведе до бурни реакции и обвинения в непрозрачност в социалните мрежи.