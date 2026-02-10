НА ЖИВО
      вторник, 10.02.26
          Икономика

          Държавата пласира облигации за 150 млн. евро при засилен интерес от инвеститорите

          Търсенето надхвърли предлагането близо два пъти при аукциона за десетгодишни държавни ценни книжа

          10 февруари 2026 | 13:43
          Снимка: trud.bg
          Дамяна Караджова
          Тя предложи за продажба облигации на обща стойност 150 млн. евро с фиксиран годишен лихвен процент от 3,5%.

          Българската народна банка проведе аукцион за продажба на част от емисия десетгодишни държавни ценни книжа с падеж 11 февруари 2036 г., при условия, определени от Министерството на финансите.

          Министерството предложи за продажба облигации за общо 150 млн. евро, с фиксирана годишна лихва от 3,5%, като лихвените плащания ще се извършват два пъти годишно. Първото плащане започва от датата на емисията, а последното ще бъде направено заедно с погасяването на главницата.

          Правителството в оставка емитира нов държавен дълг Правителството в оставка емитира нов държавен дълг

          Интересът към аукциона надхвърли предложеното количество. Подадените поръчки достигнаха 260,63 млн. евро, включително несъстезателни поръчки за 34,38 млн. евро, което формира коефициент на покритие от 1,74. Средната цена на одобрените поръчки достигна 97,10 евро за 100 евро номинал.

          След решение на Министерството на финансите са одобрени поръчки точно за предлагания обем от 150 млн. евро, като в него влизат и несъстезателните заявки.

          В аукциона участваха осем първични дилъри на държавни ценни книжа, като от финансовото ведомство съобщиха, че предстои да бъдат предложени допълнителни количества от същата емисия.

