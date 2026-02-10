НА ЖИВО
      сряда, 11.02.26
          Европа

          Дигиталното евро набира скорост: ЕС ускорява проекта в името на финансовия суверенитет

          10 февруари 2026 | 23:27 330
          Натискът за въвеждане на дигитално евро се засилва на фона на стремежа на Европа да укрепи финансовия си суверенитет, като се очаква проектът да напредне още тази година след подкрепата, изразена от европейски законодатели.

          Електронната версия на валутата, използвана в 21-те държави от еврозоната, ще може да се използва безплатно в магазини, онлайн или при разплащания между граждани. Поддръжниците на проекта подчертават, че това ще даде възможност на европейците да извършват онлайн плащания без зависимост от американски платежни системи, в момент когато ЕС търси начини да намали обвързаността си с външни компании като Visa и Mastercard.

          Критиците обаче предупреждават, че дигиталното евро може да отвори врата за наблюдение на плащанията или дори за ограничаване на достъпа до средства от страна на правителствата – опасения, които засега остават ключова точка на политическия дебат.

          Идеята, първоначално предложена от Европейската централна банка, се разработва от около шест години. Европейската комисия представи официално законодателно предложение през юни 2023 г., но за реализацията му е необходима подкрепа както от държавите членки, така и от Европейския парламент. Принципното одобрение, дадено от страните от ЕС през декември, засили натиска върху евродепутатите, а подкрепата, изразена тази седмица, увеличи очакванията за реален напредък още през 2026 г.

          „Въвеждането на дигитално евро е от съществено значение за укрепването на паричния суверенитет на ЕС, за намаляване на фрагментацията при разплащанията на дребно и за запазване на устойчивостта на единния пазар“, се посочва в поправка, подкрепена от законодателите.

          Не е заместител на кеша

          Управителят на ЕЦБ Кристин Лагард се опита да разсее опасенията за нарушаване на личното пространство, като увери евродепутатите, че банката няма да има достъп до лични данни. Тя подчерта, че дигиталното евро по никакъв начин не цели да замени кеша, въпреки че няма физическа форма и не изисква посредничеството на търговски банки.

          Опасенията за уязвимостта на Европа се засилиха и след заплахите на президента Доналд Тръмп, свързани с търговски натиск и териториални претенции, което допълнително подкрепи аргументите за по-голяма самостоятелност в стратегически сфери като отбраната и технологиите.

          Дигиталното евро е част от този по-широк отговор. В отворено писмо от януари десетки икономисти го определят като „съществена гаранция за европейския суверенитет“. Лагард сподели тази позиция, заявявайки, че валутата ще бъде изградена върху изцяло европейска инфраструктура, за да се избегне прекомерната зависимост от външни доставчици на ключови платежни системи.

          Паневропейско, суверенно решение

          Скептицизъм изрази десният евродепутат Йохан ван Овервелд, който призна доминацията на ограничен брой компании в сектора, но посочи, че не е напълно убеден дали дигиталното евро е най-доброто решение, въпреки готовността за компромиси в парламента.

          Допълнителни притеснения идват и от европейските банки, които се опасяват, че новата валута може да намали търсенето на техните електронни услуги, особено след като част от тях вече разработиха собствена платежна система под името „Уеро“.

          Френският евродепутат от либералите Жил Бойе обобщи избора пред Европа ясно:

          Изборът е между пълна зависимост от американски играчи и създаване на паневропейско, суверенно и публично решение.

          Според ЕЦБ, ако парламентът даде окончателна подкрепа през тази година, дигиталното евро може да бъде пуснато в обращение през 2029 г., като пилотна фаза е планирана за 2027 г.

