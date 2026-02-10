Директорът на детската болница в София подаде оставка

Директорът на Специализираната болница по детски болести в София Благомир Здравков обяви, че подава оставка, като новината бе съобщена лично от него чрез публикация във Фейсбук.
В изявлението си той посочва, че напуска поста с болка и тъга, но без примирение, като подчертава, че решението му не е свързано с липса на сили, а с нежелание да продължи да работи в среда на административен натиск и постоянни проверки, които според него подменят смисъла на медицинската работа.
Здравков посочва, че през последната година вместо очакваното партньорство е имало системен институционален натиск, финансови рестрикции и отказ от диалог, което според него прави невъзможно дългосрочното развитие и модернизация на лечебното заведение.
Въпреки трудностите, той подчертава постигнатите резултати – десетки хиляди лекувани деца, разширяване на екипа от специалисти и специализанти, по-добро заплащане и повишено доверие към болницата.
Бившият директор заявява още, че през цялото време е продължил да работи активно като лекар, участвайки в международни мисии за транспортиране на тежко болни деца, които се нуждаят от лечение извън България.
В края на посланието си той подчертава, че ще продължи да практикува медицина, дори и извън страната, ако е необходимо.
В публикацията си Благомир Здравков благодари и на своите колеги и родителите на пациентите за доверието и споделените трудни моменти през годините.