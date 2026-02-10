Добри Митрев (АОБР): Корупцията струва милиарди на българската икономика

Рекордно ниският резултат на България в Индекса за възприятие на корупцията за 2025 г. показва сериозни и трайни проблеми, които вече не могат да бъдат оправдавани с външни фактори или временни кризи, смята бизнесът у нас. Според оценките милиарди левове годишно се губят за икономиката под формата на по-нисък растеж и неефективно разпределение на ресурсите.
Коментарът направи пред БТА председателят на Управителния съвет на Българската стопанска камара и ротационен председател на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) Добри Митрев, след публикуването на данните от „Трансперънси Интернешънъл“. България отбелязва най-слабия си резултат от 2012 г., като заема 84-то място сред 182 държави с едва 40 точки от 100 възможни.
АОБР: Скъпият ток в България убива конкурентоспособността на бизнеса
По думите му, когато една държава трайно се възприема като корумпирана, това директно влияе върху инвестиционния интерес, цената на капитала и желанието на компаниите да разширяват дейността си. Най-силно са засегнати именно коректните фирми, които работят по правилата.
Митрев предупреждава още, че подобни резултати могат да забавят пътя на България към членство в ОИСР, където борбата с корупцията и върховенството на правото са ключови критерии. Ако негативната тенденция продължи, процесът може да изисква допълнителни ангажименти от страната.
В отговор на въпрос дали бизнесът се адаптира към средата, той подчертава, че коректните компании плащат цената, тъй като се стига до изкривяване на конкуренцията, при което отказващите участие в корупционни практики губят пазари и обществени поръчки.
По различни оценки става дума за милиарди левове годишно, изгубени за икономиката.
Какво предлагат работодателите
Работодателските организации настояват за дигитализация на административните процеси, разширяване на електронните разплащания, както и реформи в съдебната система, обществените поръчки и регулаторните органи.
Според бизнеса това е начинът да се прекъсне практиката правилата да се договарят неофициално.
Защо конкурентоспособността отслабва
Сред причините за влошаването на конкурентоспособността Митрев посочва политическата нестабилност, липсата на дългосрочни политики, слабата администрация и забавените реформи, както и проблеми с инфраструктурата и недостига на квалифицирани кадри.
Като най-спешни стъпки се очертават възстановяване на институционалната стабилност, реформа в администрацията, инвестиции в инфраструктура и образование и намаляване на административната тежест.
Бизнесът: Токът у нас е 5-6 пъти по-скъп от Скандинавието
Какво очаква бизнесът от правителството
Според работодателските организации бизнесът очаква от новия редовен кабинет ясна политическа воля и последователност, както и ускорени реформи в съдебната система, обществените поръчки и контролните органи.