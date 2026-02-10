Добри Митрев (АОБР): Корупцията струва милиарди на българската икономика

Рекордно ниският резултат на България в Индекса за възприятие на корупцията за 2025 г. показва сериозни и трайни проблеми, които вече не могат да бъдат оправдавани с външни фактори или временни кризи, смята бизнесът у нас. Според оценките милиарди левове годишно се губят за икономиката под формата на по-нисък растеж и неефективно разпределение на ресурсите.

Коментарът направи пред БТА председателят на Управителния съвет на Българската стопанска камара и ротационен председател на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) Добри Митрев, след публикуването на данните от „Трансперънси Интернешънъл“. България отбелязва най-слабия си резултат от 2012 г., като заема 84-то място сред 182 държави с едва 40 точки от 100 възможни.

„Резултатът е ясен сигнал за системен проблем, който вече не може да бъде обясняван с временни политически кризи или външни фактори. За бизнеса това означава по-висока несигурност, по-високи трансакционни разходи и по-ниска предвидимост на регулаторната среда.“

По думите му, когато една държава трайно се възприема като корумпирана, това директно влияе върху инвестиционния интерес, цената на капитала и желанието на компаниите да разширяват дейността си. Най-силно са засегнати именно коректните фирми, които работят по правилата.

Митрев предупреждава още, че подобни резултати могат да забавят пътя на България към членство в ОИСР, където борбата с корупцията и върховенството на правото са ключови критерии. Ако негативната тенденция продължи, процесът може да изисква допълнителни ангажименти от страната.

В отговор на въпрос дали бизнесът се адаптира към средата, той подчертава, че коректните компании плащат цената, тъй като се стига до изкривяване на конкуренцията, при което отказващите участие в корупционни практики губят пазари и обществени поръчки.

„Преките загуби са свързани с пропуснати ползи и по-високи разходи за съответствие, а косвените – с демотивация за инвестиции и изтичане на човешки капитал.“

По различни оценки става дума за милиарди левове годишно, изгубени за икономиката.

Какво предлагат работодателите

Работодателските организации настояват за дигитализация на административните процеси, разширяване на електронните разплащания, както и реформи в съдебната система, обществените поръчки и регулаторните органи.

„Нужен е равнопоставен контрол, основан на риск анализ, дигитализация на процесите и стимули за доброволно излизане на светло, съчетани със санкции за системните нарушители.“

Според бизнеса това е начинът да се прекъсне практиката правилата да се договарят неофициално.

Защо конкурентоспособността отслабва

Сред причините за влошаването на конкурентоспособността Митрев посочва политическата нестабилност, липсата на дългосрочни политики, слабата администрация и забавените реформи, както и проблеми с инфраструктурата и недостига на квалифицирани кадри.

Като най-спешни стъпки се очертават възстановяване на институционалната стабилност, реформа в администрацията, инвестиции в инфраструктура и образование и намаляване на административната тежест.

Какво очаква бизнесът от правителството

Според работодателските организации бизнесът очаква от новия редовен кабинет ясна политическа воля и последователност, както и ускорени реформи в съдебната система, обществените поръчки и контролните органи.