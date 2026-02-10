НА ЖИВО
      вторник, 10.02.26
          България

          Доц. Неделчо Стойчев за Евроком: В случая „Петрохан" говорим за мрежа от преференциални педофили, травмите са невъзвратими (аудио)

          Според криминалния психолог доц. Неделчо Стойчев казусът с Ивайло Калушев носи белезите на „разширено самоубийство“, при което извършителят отнема живота на хората около себе си, преди да сложи край на своя.

          По думите на експерта профилът на Калушев отговаря на „нарцистичен психопат“ – човек, който поддържа фалшив публичен образ и използва манипулативни техники, за да заблуждава околните.

          Експерти: Пресконференцията на МВР само засили интерпретациите на случая „Петрохан“ Експерти: Пресконференцията на МВР само засили интерпретациите на случая „Петрохан“

          Психологът коментира пред журналиста Росица Николаева по Евроком, че структурата около Калушев функционира като секта или култ с изявена йерархия. Стойчев изрази мнение, че зад социално приемливите каузи, като опазване на природата, вероятно се крие „мрежа от преференциални педофили“, целяща безконтролен достъп до подрастващи момчета. Травмите, нанесени на децата в ранна възраст, са невъзвратими, допълни той.

          Относно поведението на родителите, поверили децата си на мъжа, доцентът го определи като „парадоксално“, но обяснимо с дълбоко психично скачване и споделени ценности. Според него, за да избегнат тежка личностна криза, тези семейства продължават да вярват в правотата на решенията си въпреки трагичния изход.

          Росен Йорданов за случая „Петрохан“: Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край – това са факти Росен Йорданов за случая „Петрохан“: Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край – това са факти

           

          Окончателната картина на престъплението ще се изясни след резултатите от балистичните експертизи и изследването на барутните натривки. Стойчев отбеляза като неясни моменти затварянето на кучетата в къщата, наличието на обгорели дрехи и факта, че една от жертвите е с две огнестрелни рани. Тези детайли ще покажат дали е използвано едно и също оръжие при убийствата в къщата и при стрелбата в кемпера.

