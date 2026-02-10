Според криминалния психолог доц. Неделчо Стойчев казусът с Ивайло Калушев носи белезите на „разширено самоубийство“, при което извършителят отнема живота на хората около себе си, преди да сложи край на своя.

По думите на експерта профилът на Калушев отговаря на „нарцистичен психопат“ – човек, който поддържа фалшив публичен образ и използва манипулативни техники, за да заблуждава околните.

Психологът коментира пред журналиста Росица Николаева по Евроком, че структурата около Калушев функционира като секта или култ с изявена йерархия. Стойчев изрази мнение, че зад социално приемливите каузи, като опазване на природата, вероятно се крие „мрежа от преференциални педофили“, целяща безконтролен достъп до подрастващи момчета. Травмите, нанесени на децата в ранна възраст, са невъзвратими, допълни той.

Относно поведението на родителите, поверили децата си на мъжа, доцентът го определи като „парадоксално“, но обяснимо с дълбоко психично скачване и споделени ценности. Според него, за да избегнат тежка личностна криза, тези семейства продължават да вярват в правотата на решенията си въпреки трагичния изход.

Окончателната картина на престъплението ще се изясни след резултатите от балистичните експертизи и изследването на барутните натривки. Стойчев отбеляза като неясни моменти затварянето на кучетата в къщата, наличието на обгорели дрехи и факта, че една от жертвите е с две огнестрелни рани. Тези детайли ще покажат дали е използвано едно и също оръжие при убийствата в къщата и при стрелбата в кемпера.