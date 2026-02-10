НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          Баскетбол

          Драматичен успех с 1 точка разлика за Голдън Стейт

          В герой за победителите се превърна Патрик Спенсър, който записа 17 точки и 7 асистенции

          10 февруари 2026 | 09:56 70
          Снимка: www.facebook.com/warriors
          Голдън Стейт Уориърс спечели домакинството си на Мемфис Гризлийс със 114:113 в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация. 

          В герой за победителите се превърна Патрик Спенсър със 17 точки и 7 асистенции, докато Ал Хорфорд се отчете с 16 точки, 9 борби и 6 завършващи паса. За „гризлитата“ най-резултатен бе Тай Джером с 19 точки и 7 завършващи паса.

          Играчите на Стив Кър вкараха 11 от 33 опита за три точки и овладяха 40 борби. Домакините изоставаха с 10 точки при оставащи малко повече от 4 минути до края, но чудесната им игра в защита им донесе ценния успех. 

          Голдън Стейт заема осмо място в Западната конференция с 29 победи и 25 загуби, докато Мемфис е 11-та позиция с 20 успеха и 32 поражения.

          Останалите резултати от НБА:

          Шарлът – Детройт – 104:110

          Бруклин – Чикаго – 123:115

          Орландо – Милуоки – 118:99

          Маями – Юта – 111:115

          Минесота – Атланта – 138:116

          Ню Орлиънс – Сакраменто – 120:94

          Денвър – Кливланд – 117:119

          Портланд – Филаделфия – 135:118

          ЛА Лейкърс – Оклахома Сити  – 110:119

