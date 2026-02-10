Драстично намалява броят на учениците в Ямболско

Продължава да намалява броят на учениците в Ямболска област.

- Реклама -

Професионалната гимназия в по икономика и мениджмънт „Георги Сава Раковски“ в Ямбол е пред закриване поради липса на кандидати.

Едва 1004 са учениците, завършващи VII клас през тази година в Ямболска област. За сравнение две години по-рано те са били с над 100 повече.

Според планприема за следващата учебна година се предвижда разкриването на 42 паралелки в осми клас в 20 училища.

Предложени са седем нови специалности, сред които „Помощник-възпитател“, „Ресторантьорство и кетъринг“, „Дизайн на дигитални и печатни медии“, „Организация на автомобилния транспорт“ и други.

От няколко години насам приемът в Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт „Георги Сава Раковски“ е силно затруднен.

За следващата учебна година те предлага да бъде сформирана само една паралелка, като няма гаранция, че и тя ще бъде реализирана.

Директорът на РУО – Ямбол Стойко Стойков коментира:

„За съжаление, през последните 4–5 години гимназията, дали поради това, че се намира малко извън града – в района на гарата, или по други причини, започна да губи своята привлекателност. Преди 10 години се формираха по 7 паралелки. Преди две години беше сформирана една, която в момента е под минималния брой ученици. Миналата година кандидатите бяха едва трима.“

След четвърти клас прием ще има, както досега, единствено в Математическата гимназия в две паралелки.