      вторник, 10.02.26
          11:35 Аутопсията на момчето е готова, Калушев го е убил11:23 АПС препоръча на Йотова да избере Гюров за служебен премиер10:13 Доц. Неделчо Стойчев за Евроком: В случая „Петрохан" говорим за мрежа от преференциални педофили, травмите са невъзвратими (аудио)10:08 Майката на Калушев: Той е убит! Рано или късно всичко ще изплува09:32 Дариева: Отваря се път на нихилизма, човек гледа на политиците като на безнадеждни09:22 Експерти: Пресконференцията на МВР само засили интерпретациите на случая „Петрохан"09:09 Росен Йорданов за случая „Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край – това са факти
          Драстично намалява броят на учениците в Ямболско

          Преди 10 години се формираха по 7 паралелки. Преди две години беше сформирана една, която в момента е под минималния брой ученици. Миналата година кандидатите бяха едва трима

          10 февруари 2026 | 11:57 90
          Снимка: Нова тв
          Росица Николаева
          Продължава да намалява броят на учениците в Ямболска област.

          Професионалната гимназия в по икономика и мениджмънт „Георги Сава Раковски“ в Ямбол  е пред закриване поради липса на кандидати.

          Едва 1004 са учениците, завършващи VII клас през тази година в Ямболска област. За сравнение две години по-рано те са били с над 100 повече.

          Според планприема за следващата учебна година  се предвижда разкриването на 42 паралелки в осми клас в 20 училища.

          Предложени са седем нови специалности, сред които „Помощник-възпитател“, „Ресторантьорство и кетъринг“, „Дизайн на дигитални и печатни медии“, „Организация на автомобилния транспорт“ и други.

          От няколко години насам приемът в Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт „Георги Сава Раковски“ е силно затруднен.

          За следващата учебна година те предлага да бъде сформирана само една паралелка, като няма гаранция, че и тя ще бъде реализирана.

          Директорът на РУО – Ямбол Стойко Стойков коментира:

          За съжаление, през последните 4–5 години гимназията, дали поради това, че се намира малко извън града – в района на гарата, или по други причини, започна да губи своята привлекателност. Преди 10 години се формираха по 7 паралелки. Преди две години беше сформирана една, която в момента е под минималния брой ученици. Миналата година кандидатите бяха едва трима.

          След четвърти клас прием ще има, както досега, единствено в Математическата гимназия в две паралелки.

