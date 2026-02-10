НА ЖИВО
          ЕК пуска мобилно приложение за деца срещу кибертормоза

          Държавите членки трябва да разработят собствени национални планове за противодействие на този проблем

          10 февруари 2026 | 18:24 200
          Снимка: БГНЕС
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Пола Жекова

          Европейската комисия представи план за действие срещу кибертормоза. Основната цел на инициативата е защитата на психичното здраве на децата и юношите в рамките на Европейския съюз.

          Ключов елемент от стратегията е въвеждането на ново мобилно приложение. Чрез него непълнолетните ще могат лесно и достъпно да подават сигнали за насилие директно към националните горещи телефонни линии.

          Държавите членки трябва да разработят собствени национални планове за противодействие на този проблем. Изисква се прилагането на единна дефиниция за кибертормоз, което ще позволи ефективното събиране и сравняване на данни на европейско ниво.

          ЕК ще преразгледа и насоките за защита на малолетните в рамките на Законодателния акт за цифровите услуги. Целта е онлайн платформите да засилят мерките за превенция срещу излагането на младежи на вредно съдържание и да улеснят механизмите за докладване.

          Предстои уточняване на ролята на доверените податели на сигнали. Комисията ще приеме нови насоки, за да регламентира техните функции в борбата с незаконното съдържание в мрежата.

