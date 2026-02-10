Европейската комисия изразява сериозни притеснения относно намерението на Мадрид да предостави легален статут на близо половин милион чужденци. Според трима представители на ЕС, цитирани от „Евронюз“, решението противоречи на общата политика на блока за ограничаване на миграцията.

Испанското правителство обяви мярката в края на януари. Тя обхваща хора, влезли в страната преди 31 декември 2025 г. Условието е чужденците без документи да са пребивавали поне пет месеца или да са подали молба за убежище преди края на миналата година.

Новият указ предвижда едногодишно разрешение за пребиваване и право на труд във всеки сектор. Целта е подкрепа за икономическия растеж и социалното сближаване, заяви министърът на миграцията Елма Саис пред обществената телевизия RTVE.

Брюксел не одобрява хода на кабинета на Педро Санчес. Източници на „Евронюз“ коментираха, че масовата легализация изпраща грешно послание на фона на усилията за спиране на незаконните потоци. Основното опасение е, че с новия статут хората ще могат да пътуват свободно в Европа до 90 дни, което създава риск от трайно установяване в други държави членки.

Еврокомисарят по вътрешните работи Магнус Брунер ще коментира темата пред Европейския парламент този следобед (10 февруари). Дебатът ще разгледа въздействието на испанската политика върху Шенгенското пространство.

До момента Брунер се въздържаше от публична оценка. При запитване през януари той определи въпроса като национална отговорност на Испания.

Действията на Мадрид се разминават с тенденцията в ЕС за затягане на граничния контрол и увеличаване на връщанията в страните на произход. Днес се очаква Европейският парламент да одобри окончателно нови законодателни промени в тази посока.

Реформите разширяват списъка със „сигурни трети страни“ и ускоряват процедурите за разглеждане на молби за убежище. Правозащитни организации като Amnesty International и Human Rights Watch многократно критикуваха този курс заради ограничаването на правата на търсещите закрила.