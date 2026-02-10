НА ЖИВО
      вторник, 10.02.26
      НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          НачалоSocial

          Експерт за „Петрохан“: Държавата се разгражда умишлено в полза на НПО сектора (аудио)

          10 февруари 2026 | 12:59 1150
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Сподели
          Катя Илиева
          Катя Илиева

          Държавните институции са били системно отслабвани през годините с цел ключови функции да бъдат поети от неправителствени организации (НПО), които да усвояват публични средства. Тази теза изрази психиатърът д-р Цветеслава Гълъбова в ефира на „Евроком“.

          Като пример за съмнително прехвърляне на собственост д-р Гълъбова посочи историята на хижа „Петрохан“. По думите ѝ през 2006 г. имотът е станал собственост на бащата на бившия депутат Искра Фидосова, а през 2020 г. е продаден на сдружение, регистрирано с наименование, което подвеждащо наподобява държавна агенция.

          Петрохан и Джонстаун: Когато въпросите остават без отговор Петрохан и Джонстаун: Когато въпросите остават без отговор

          Лекарят подчерта, че впоследствие министър е сключил договор с тази организация за защита на територии по „Натура 2000“. Според нея сдружението е получавало субсидии, изкупувало е земи около хижата и дори е извършвало дейности в помощ на Гранична полиция.

          Експерти: Пресконференцията на МВР само засили интерпретациите на случая „Петрохан“ Експерти: Пресконференцията на МВР само засили интерпретациите на случая „Петрохан“

          Лекарят коментира, че навлизането на НПО сектора в образованието, здравеопазването и социалните грижи създава рискове. Тя даде пример с училище „Космос“, което е получило разрешение за дейност, въпреки че ръководството му е свързано с непризнати в България методи като „естествена психотерапия“.

          В анализа си експертът отхвърли  мантрата, че „държавата е лош стопанин“. Тя припомни, че по време на кризата с високите цени на електричеството бизнесът е разчитал именно на държавна помощ за покриване на разходите.

