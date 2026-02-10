Експерти: Пресконференцията на МВР само засили интерпретациите на случая „Петрохан“

„Диаметрално се обърнаха нещата след вчерашната прескоференция на МВР. Такова масово самоубийство не съм виждал през цялата си кариера – и то породено от незнайно какво. Най-вероятно първата група от трима са се самоубили. Мотивът обаче още не е ясен.

За мен е странно защо шестимата са се разделили и има движение с кемпера. Най-вероятно става въпрос за три самоубийства, две убийства и последвало самоубийство.“ Това заяви пред БТВ бившият градски прокурор на София Николай Кокинов.

„Виждам развихряне на конспиративни теории„, каза социалният антрополог Харалан Александров.

Според Кокинов шестимата загинали са били притеснени от нещо, за да се стигне до фаталния край.

„За родителите единственият начин е да приемат, че са убити децата им, иначе значи, че трябва да си признаят, че са си дали децата на такива хора“, коментира Александров.

Николай Кокинов смята, че този тип престъпления, когато няма видими доказателства, е дума срещу дума.

„Случаят е предначертан изход“, добави бившият градски прокурор.

Доц. Милен Иванов, бивш заместник-ректор на Академията на МВР, заяви, че това, което са споделили разследващите са, че са наясно как е извършено престъплението, но проблем остават мотивите за шесторното убийство. Според него да се прави интерпретация според думите на свидетели, отново би могло да ни доведе до някаква фикция в шесторното убийство, което нямало да бъде рационално.

„Няма как в няколко кадъра да се прави извод за поведението на хората. На пресконференцията вместо да се прекратяват интерпретациите, тя ги засили. На базата на кадрите да правим изводи, че са се сбогували и че ще започнат да палят хижата и че ще се самоубиват, е абсурдно.„