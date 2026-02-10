НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 10.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          10:13 Доц. Неделчо Стойчев за Евроком: В случая „Петрохан“ говорим за мрежа от преференциални педофили, травмите са невъзвратими (аудио)10:08 Майката на Калушев: Той е убит! Рано или късно всичко ще изплува09:32 Дариева: Отваря се път на нихилизма, човек гледа на политиците като на безнадеждни09:22 Експерти: Пресконференцията на МВР само засили интерпретациите на случая „Петрохан“09:09 Росен Йорданов за случая „Петрохан“: Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край – това са факти
          НачалоБългарияКрими

          Експерти: Пресконференцията на МВР само засили интерпретациите на случая „Петрохан“

          За родителите единственият начин е да приемат, че са убити децата им

          10 февруари 2026 | 09:22 970
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Диаметрално се обърнаха нещата след вчерашната прескоференция на МВР. Такова масово самоубийство не съм виждал през цялата си кариера – и то породено от незнайно какво. Най-вероятно първата група от трима са се самоубили. Мотивът обаче още не е ясен.

          - Реклама -
            
            

          За мен е странно защо шестимата са се разделили и има движение с кемпера. Най-вероятно става въпрос за три самоубийства, две убийства и последвало самоубийство.Това заяви пред БТВ бившият градски прокурор на София Николай Кокинов.

          Виждам развихряне на конспиративни теории„, каза социалният антрополог Харалан Александров.

          Според Кокинов шестимата загинали са били притеснени от нещо, за да се стигне до фаталния край.

          Бащата на убитото дете от Петрохан съветван от години да си вземе сина от Калушев Бащата на убитото дете от Петрохан съветван от години да си вземе сина от Калушев

          За родителите единственият начин е да приемат, че са убити децата им, иначе значи, че трябва да си признаят, че са си дали децата на такива хора“, коментира Александров.

          Николай Кокинов смята, че този тип престъпления, когато няма видими доказателства, е дума срещу дума.
          „Случаят е предначертан изход“, добави бившият градски прокурор.

          Доц. Милен Иванов, бивш заместник-ректор на Академията на МВР, заяви, че това, което са споделили разследващите са, че са наясно как е извършено престъплението, но проблем остават мотивите за шесторното убийство. Според него да се прави интерпретация според думите на свидетели, отново би могло да ни доведе до някаква фикция в шесторното убийство, което нямало да бъде рационално.

          „Няма как в няколко кадъра да се прави извод за поведението на хората. На пресконференцията вместо да се прекратяват интерпретациите, тя ги засили. На базата на кадрите да правим изводи, че са се сбогували и че ще започнат да палят хижата и че ще се самоубиват, е абсурдно.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Доц. Неделчо Стойчев за Евроком: В случая „Петрохан“ говорим за мрежа от преференциални педофили, травмите са невъзвратими (аудио)

          Екип Евроком -
          Структурата около Калушев функционира като секта или култ с изявена йерархия
          Крими

          Палежи в „Сухата река“: над 150 души живеят в страх

          Десислава Димитрова -
          Повече от 150 жители на столичния квартал „Сухата река“ живеят в постоянен страх след поредица от палежи в жилищен вход, при които неизвестен мъж подпалва асансьора на сградата.
          Крими

          Майката на Калушев: Той е убит! Рано или късно всичко ще изплува

          Никола Павлов -
          Стела Димитрова-Майсторова е сред най-известните български пианистки
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions