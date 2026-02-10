НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          ЕП затегна миграционните правила и прие списък със „сигурни страни“

          Новите правила позволяват ускорено връщане на търсещи убежище и прехвърляне към „сигурни“ трети държави

          10 февруари 2026 | 15:47
          Снимка: Gintarė Kairaitytė / pexels.com
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Европейският парламент прие окончателно във вторник два законодателни текста, които затягат миграционната политика на блока. Промените бяха одобрени от коалиция между десни и крайнодесни евродепутати, предаде БГНЕС.

          Новите регламенти улесняват държавите членки да изпращат търсещи убежище в страни, от които те не произхождат, но са определени като „сигурни“. Подобен подход вече бе тестван от Италия с центровете в Албания, които останаха почти празни след откриването си през 2024 г. заради съдебни пречки.

          Вторият ключов елемент е създаването на общ списък на държави, считани за безопасни от ЕС. В него попадат Косово, Бангладеш, Колумбия, Египет, Индия, Мароко и Тунис. Целта е молбите на граждани от тези страни да се разглеждат ускорено и те да бъдат връщани по-бързо при отказ.

          Решението предизвика полярни реакции в пленарната зала. Евродепутатът от „Зелените“ Мелиса Камара определи гласуването като стъпка към „дехуманизация“ и допълни, че достойнството на хората е било потъпкано. От своя страна консервативният депутат Лена Дюпон коментира, че институцията изпълнява обещанията си към гражданите.

          Европейската комисия увери, че всяка страна, приемаща мигранти по новата схема, ще бъде задължена да спазва човешките права.

          Политическият курс на ЕС се измества вдясно въпреки статистиката. През 2025 г. нерегулярните влизания са спаднали с около 25% спрямо предходната година. Миналата година бяха подадени близо един милион молби за убежище, като международна закрила са получили около 440 000 души.

