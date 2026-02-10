Европейският съюз разработва план от пет стъпки, който цели да осигури частично членство на Украйна в блока до 2027 г. Според публикация на Politico, Брюксел обмисля концепция за „обратно разширяване“, която ще позволи на Киев да получи място на масата, преди да е завършил напълно необходимите реформи.

Украинският президент Володимир Зеленски настоя датата 2027 г. да бъде официално фиксирана и включена в мирното споразумение с Русия. Пред журналисти в Киев той заяви, че конкретният срок е ключов, защото под него ще се подпишат Украйна, Европа, САЩ и Русия. Според него Москва ще се опита да спре движението на страната към ЕС, ако няма ясен ангажимент.

Идеята за „обратно разширяване“ кореспондира с визията на френския президент Еманюел Макрон за „Европа на различни скорости“. Дипломатически източници поясниха, че планът предвижда страните да влизат в структурите в началото на процеса по изпълнение на критериите, а не в самия му край. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е обсъдила варианта с правителствени ръководители като възможност за излизане от задънената улица с разширяването.

Първата стъпка от плана включва ускоряване на преговорите по т.нар. „кластери“. Заместник-министърът по европейските въпроси на Кипър Марилена Рауна отбеляза, че въпреки войната, Киев ускорява усилията си. Втората стъпка е създаването на формат за „леко членство“, при който правата и задълженията се придобиват поетапно.

Основно препятствие остава унгарският премиер Виктор Орбан. Третата стъпка от стратегията на Брюксел е свързана с предстоящите избори в Унгария през април. Надеждите на европейските дипломати са, че при евентуална загуба на Орбан, Будапеща може да промени курса си спрямо украинското членство.

Ако унгарският премиер запази поста си, четвъртата стъпка предвижда намесата на американския президент Доналд Тръмп. Лидерите в ЕС разчитат, че той може да използва влиянието си върху Орбан в името на постигане на мирна сделка. Като крайна мярка се обсъжда задействане на Член 7 от договора на ЕС за лишаване на Унгария от право на глас.