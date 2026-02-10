НА ЖИВО
          Европа

          ЕС търси формула за обвързване на членството на Украйна с бъдещо мирно споразумение

          10 февруари 2026 | 03:14 70
          Снимка: en.apa.az
          Европейският съюз проучва няколко варианта за закрепване на членството на Украйна в евентуално бъдещо мирно споразумение след войната, съобщава Bloomberg, позовавайки се на източници, запознати с обсъжданията.

          Според информацията европейските държави обмислят предоставянето на Украйна незабавен достъп до част от правата на пълноправен член на ЕС, още преди формалното приключване на присъединителния процес. Паралелно с това Брюксел планира да определи ясни срокове и конкретни условия, които Киев трябва да изпълни, за да се придвижи по официалната процедура за членство.

          Както подчертава агенцията, сред разглежданите сценарии е и по-ограничен подход – Украйна да запази сегашния си статут на кандидат за членство или да бъде въведен преходен период с поетапна интеграция в съюза, вместо незабавно пълноправно присъединяване.

          Тези варианти се обсъждат в контекста на търсене на дългосрочни гаранции за европейската перспектива на Украйна, които да бъдат включени като част от евентуално политическо уреждане на конфликта.

