НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 10.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          12:35 Д-р Гълъбова пред Евроком: Дейността на училище „Космос“ граничи с шарлатания (аудио)12:18 Д-р Цветеслава Гълъбова за „Петрохан“: Видях психопатия и агресия (аудио)12:11 МЕЧ към Йотова: Вие сте част от олигархичния модел, няма да преговаряме повече с Вас11:35 Аутопсията на момчето от „Петрохан“ е готова, Калушев го е убил11:23 АПС препоръча на Йотова да избере Гюров за служебен премиер10:13 Доц. Неделчо Стойчев за Евроком: В случая „Петрохан“ говорим за мрежа от преференциални педофили, травмите са невъзвратими (аудио)10:08 Майката на Калушев: Той е убит! Рано или късно всичко ще изплува09:32 Дариева: Отваря се път на нихилизма, човек гледа на политиците като на безнадеждни09:22 Експерти: Пресконференцията на МВР само засили интерпретациите на случая „Петрохан“09:09 Росен Йорданов за случая „Петрохан“: Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край – това са факти
          НачалоЕвропаПолитика

          Еврокомисарят по отбраната тръгва на „ракетна обиколка“ за повече производство

          Инициативата идва на фона на войната в Украйна, която разчита основно на американски ракети за отбраната си срещу Русия

          10 февруари 2026 | 12:54 240
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс планира обиколка в Европа, наречена „ракетна“, за да насърчи правителствата и индустрията да увеличат производството. Целта е ускоряване на доставките за Украйна и попълване на европейските запаси, съобщава „Юроактив“.

          - Реклама -
            
            

          Той обяви плановете си пред Европейския парламент и подчерта нуждата от Европейски отбранителен съюз. Според него блокът трябва да изгради институционална рамка за сътрудничество и да поеме отговорност за собствената си защита, предава „Ройтерс“.

          Кубилюс посочи като ключов приоритет замяната на американските стратегически ресурси с европейски възможности. Това включва данни от космическото разузнаване и зареждане с гориво във въздуха.

          Инициативата идва на фона на войната в Украйна, която разчита основно на американски ракети за отбраната си срещу Русия. ЕС наскоро одобри заеми за 90 млрд. евро за Киев, като две трети от сумата са предвидени за оръжия, произведени предимно в Европа.

          Натискът за т.нар. „европейска преференция“ обаче може да бъде пренебрегнат, ако местният пазар не разполага с необходимите количества, за да не се бавят доставките за фронта. Високопоставен служител на ЕС коментира, че основната цел е Украйна да получи това, от което се нуждае, а Брюксел е наясно с недостига на ракети.

          Обиколката на Кубилюс напомня тази на предшественика му Тиери Бретон в началото на конфликта, когато акцентът беше върху 155-милиметровите снаряди. Тогава бе предложена инициативата ASAP за подкрепа на производството на боеприпаси с бюджет от 500 млн. евро.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Тотален колапс: Бойци от „Азов“ започнаха да се самоубиват на фронта

          Никола Павлов -
          Те са били под обстрел и от своите, и от руснаците
          Война

          Зимата като оръжие: милиони в Украйна остават без ток и отопление след удари по енергийната инфраструктура

          Дамяна Караджова -
          Разрушени отоплителни мрежи, прекъсвания на електрозахранването и студ поставят милиони жители на Киев пред тежко изпитание
          Война

          Папа Лъв XIV изпрати генератори и лекарства за Украйна

          Десислава Димитрова -
          Папа Лъв XIV изпрати 80 електрически генератора и лекарства за подпомагане на хората в Украйна, които продължават да страдат от студа и последиците от войната.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions