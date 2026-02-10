Еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс планира обиколка в Европа, наречена „ракетна“, за да насърчи правителствата и индустрията да увеличат производството. Целта е ускоряване на доставките за Украйна и попълване на европейските запаси, съобщава „Юроактив“.

Той обяви плановете си пред Европейския парламент и подчерта нуждата от Европейски отбранителен съюз. Според него блокът трябва да изгради институционална рамка за сътрудничество и да поеме отговорност за собствената си защита, предава „Ройтерс“.

Кубилюс посочи като ключов приоритет замяната на американските стратегически ресурси с европейски възможности. Това включва данни от космическото разузнаване и зареждане с гориво във въздуха.

Инициативата идва на фона на войната в Украйна, която разчита основно на американски ракети за отбраната си срещу Русия. ЕС наскоро одобри заеми за 90 млрд. евро за Киев, като две трети от сумата са предвидени за оръжия, произведени предимно в Европа.

Натискът за т.нар. „европейска преференция“ обаче може да бъде пренебрегнат, ако местният пазар не разполага с необходимите количества, за да не се бавят доставките за фронта. Високопоставен служител на ЕС коментира, че основната цел е Украйна да получи това, от което се нуждае, а Брюксел е наясно с недостига на ракети.

Обиколката на Кубилюс напомня тази на предшественика му Тиери Бретон в началото на конфликта, когато акцентът беше върху 155-милиметровите снаряди. Тогава бе предложена инициативата ASAP за подкрепа на производството на боеприпаси с бюджет от 500 млн. евро.