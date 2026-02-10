НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 10.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          10:13 Доц. Неделчо Стойчев за Евроком: В случая „Петрохан“ говорим за мрежа от преференциални педофили, травмите са невъзвратими (аудио)10:08 Майката на Калушев: Той е убит! Рано или късно всичко ще изплува09:32 Дариева: Отваря се път на нихилизма, човек гледа на политиците като на безнадеждни09:22 Експерти: Пресконференцията на МВР само засили интерпретациите на случая „Петрохан“09:09 Росен Йорданов за случая „Петрохан“: Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край – това са факти
          НачалоЕвропаПолитика

          Европа търси „План Б“ за Украйна и отношенията с Русия

          Френският президент Еманюел Макрон и италианският премиер Джорджа Мелони вече публично призоваха за подновяване на разговорите с Русия

          10 февруари 2026 | 09:39 500
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Европейските лидери все по-открито обсъждат нуждата от нов подход към войната в Украйна и бъдещите отношения с Русия, след като стана ясно, че САЩ водят ключовите преговори без пряко участие на европейските държави.

          - Реклама -
            
            

          По време на Световния икономически форум в Давос европейските представители са очаквали разговори за напредъка по мирните преговори, но вместо това вниманието им е било насочено към напрежението със САЩ около Гренландия, което изненада европейските столици.

          Тези събития ускоряват разговорите в ЕС за разработване на алтернативна стратегия, при която Европа да започне по-активен и самостоятелен диалог с Москва, вместо да разчита изцяло на посредничеството на Вашингтон.

          Френският президент Еманюел Макрон и италианският премиер Джорджа Мелони вече публично призоваха за подновяване на разговорите с Русия.

          „Европа трябва да намери основа за конструктивен диалог с Русия“, заяви Макрон в края на миналата година.

          Той подчерта, че настоящата ситуация, при която Европа остава встрани от ключовите разговори, не е благоприятна за сигурността на континента.

          Сходна позиция изрази и Мелони, която предупреди, че ако ЕС разговаря само с едната страна в конфликта, влиянието на Европа ще бъде ограничено.

          Междувременно председателят на Европейския съвет Антонио Коща също допусна възможността европейските държави да водят самостоятелни разговори с Русия, ако обстоятелствата го наложат.

          Промяната в настроенията е свързана и с действията на президента Доналд Тръмп, който изключи европейските партньори от част от дискусиите за мирно споразумение между Москва и Киев. Според публикации в западни медии, предложенията на Тръмп включват постепенно връщане на Русия в световната икономика и възстановяване на енергийните доставки към Европа.

          В същото време икономическите връзки между ЕС и Русия никога не са били напълно прекъснати. Данни показват, че хиляди европейски компании продължават да работят на руския пазар, въпреки санкциите. Особено силно присъствие запазват германски, френски и италиански фирми.

          Санкциите също не прекъснаха напълно търговските отношения. ЕС продължава да внася втечнен природен газ, торове и металургични продукти от Русия, а някои големи енергийни и индустриални компании не попадат под пълни ограничения заради зависимостта на европейския пазар от тях.

          В резултат Европа се оказва на кръстопът – дали да остави мирните договорености изцяло в ръцете на Вашингтон, или да търси собствен път към диалог с Москва, въпреки кризата на доверие след началото на войната.

          Европейските столици осъзнават, че отношенията с Русия трудно ще се върнат към предвоенния модел, но икономическите реалности правят постепенното възстановяване на част от контактите все по-вероятен сценарий.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Русия издирва съучастничка в покушението срещу генерал Алексеев (СНИМКА)

          Никола Павлов -
          По данни на разследването като предполагаеми помагачи са установени руският гражданин Виктор Васин, задържан в Москва, и Зинаида Серебрицкая
          Общество

          65% от германците определят САЩ като заплаха за световния мир

          Георги Петров -
          Русия остава държавата, която най-много респонденти възприемат като риск – 81%
          Политика

          Европейският парламент гласува ускорено заема от 90 млрд. евро за Украйна

          Георги Петров -
          Гласуването обхваща както самия заем, така и необходимите промени в бюджета на ЕС
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions