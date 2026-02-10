НА ЖИВО
          Европейски страни се обединяват в борбата срещу раковите заболявания

          Последните данни показват, че в Европа има по пет диагностицирани случая в минута от онкологични заболявания

          10 февруари 2026 | 14:55 180
          Росица Николаева
          Сдружение „Съвместна онкологична национална мрежа“ започва инициатива за учредяване на Национален хъб на Мисията срещу рака в България.

          Последните данни показват, че в Европа има по пет диагностицирани случая в минута от онкологични заболявания, обясни пред БНР Ивайло Петров, магистър-фармацевт, координатор „Международни административни дейности“ на сдружението.

          „37% от онкологичните заболявания могат да бъдат превантирани. Над 40% могат да бъдат успешно лекувани.

          България е изправена пред предизвикателството да  бъде една от първите пет държави в Европа, които да създадат пилотни структури на взаимодействие.

          Тази инициатива се стимулира като политика на Европейската комисия, търси се реален практически подход. Нашата цел е да започнем да говорим помежду си, да работим заедно – в обществото, с неправителствения сектор, с пациентските групи, с държавната администрация, с общините и научните общности. Най-важно е доколко общуването между нас може да подобри процесите. В момента работим в изолирани среди. Това ни е най-големият проблем.

          Липсата на достатъчно медицински кадри е сериозен проблем и той не съществува само в България, посочи още той в предаването „Хоризонт до обед“.

          „Условията са следствие на политики и практики“.

