Европейският парламент ще гласува тази сряда отпускането на заем в размер на 90 милиарда евро за подкрепа на Украйна. Решението бе изтеглено по-рано от първоначалния план, след като основните политически групи се договориха за ускорена процедура. Новината потвърди председателят на институцията Роберта Мецола при откриването на сесията.

Мнозинството за прокарване на решението е осигурено от Европейската народна партия, социалистите и демократите и „Обнови Европа“. Гласуването обхваща както самия заем, така и необходимите промени в бюджета на ЕС. Първоначалните нагласи бяха вотът да се проведе на специална сесия на 24 февруари в Брюксел.

Средствата ще бъдат набрани от Европейската комисия на международните дългови пазари и гарантирани от дългосрочния европейски бюджет. Целта е да се предотврати сериозен недостиг на финансиране за Киев още през пролетта на фона на продължаващите военни действия.

Мецола обяви и свикването на извънредно пленарно заседание в Брюксел на 24 февруари, когато се навършват четири години от началото на войната на Русия срещу Украйна. По думите ѝ присъствието на евродепутатите ще изпрати „важен сигнал“ по повод годишнината.

В началото на февруари делегация от комисията по отбрана посети Киев и проведе срещи с президента Володимир Зеленски и ръководството на Върховната рада. Евродепутатите са изразили категорична подкрепа към украинските институции и гражданско общество.

В дневния ред на настоящата сесия бяха внесени и други промени. Депутатите ще обсъдят екстремните климатични явления в Португалия, Южна Италия, Малта и Гърция, както и европейския отговор на хуманитарната криза, предизвикана от атаките срещу украинската енергийна система.

Председателят на парламента информира и за искане от унгарските власти за сваляне на имунитета на евродепутата Андраш Тивадар Куля. Случаят е препратен към Комисията по правни въпроси.