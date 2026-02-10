Еврото: Как да разпознаем фалшиви евро банкноти и монети при навлизането на еврото у нас

С навлизането на еврото у нас като нова валута възниква и въпросът доколко можем с просто око да разпознаем дали банкнотите и монетите са истински. Все по-често на касите в магазини се използват различни устройства — маркери, конзоли и детектори. Но доколко те са надеждни, има ли стандарти за тях и могат ли да гарантират 100% защита от фалшификати?

Ако човек се окаже с фалшиви пари — независимо дали става дума за банка или за физическо лице, получило неистинска банкнота — загубата остава за този, който я държи.

Ако някой се опита да се разплати с фалшиви пари, той вече се превръща в разпространител, което е престъпление. Законът изисква банкнотата да бъде предадена в полиция или банка, но тя не се заменя с истински пари, затова е важно фалшификатът да бъде разпознат навреме.

В много магазини касиерите използват специални маркери и конзоли за проверка, а в банките се прилагат броячни машини, които едновременно преброяват и засичат фалшиви банкноти.

Проверка показва, че търсенето на подобни устройства рязко се е увеличило, като сайтовете за продажбата им отчитат сериозни забавяния заради множеството поръчки.

За финансовите институции съществуват изисквания от страна на Европейската централна банка за начините за проверка на банкноти и монети. Това важи за банки, обменни бюра, инкасо фирми и оператори на банкомати.

Европейската централна банка периодично тества машини за проверка на пари и поддържа списък с одобрени устройства, който се обновява регулярно. Последната актуализация е от 6 февруари. Макар да няма изрично задължение да се използват точно тези устройства, фактът, че са преминали тестове на ЕЦБ, ги прави по-надежден избор.

Българската народна банка също препоръчва използването именно на устройства от този списък. За магазините обаче няма задължителни изисквания какви уреди да използват.

Машините проверяват различни защитни елементи на банкнотите, а одобрените модели са стотици, с цени от около 100 до близо 1000 евро, в зависимост от възможностите им.

Докато големите търговски обекти могат да си позволят подобни инвестиции, малките магазини обикновено разчитат на маркери, UV лампи и по-прости конзоли. За тези устройства обаче няма яснота през какви тестове преминават и дали покриват определени стандарти, тъй като липсват държавни изисквания.

Маркерите проверяват дали хартията на банкнотата е истинска. Те съдържат йод, който реагира с нишестето в обикновената хартия. Тъй като истинските евробанкноти се печатат върху специална хартия без нишесте, при тях следата остава светла.

Възможно е обаче силно замърсена или обработена истинска банкнота да даде тъмен резултат, което може да подведе касиерите. Важно е и маркерът да не е изсъхнал или стар, тъй като това също влияе върху резултата.

Експерти препоръчват освен маркер да се използва и UV детектор, който разпознава флуоресцентните защитни елементи в банкнотите. Маркер струва около 6–10 евро, а комплект с UV лампа — приблизително 20 евро.

Конзолите за проверка също използват UV светлина, за да покажат скритите защитни елементи в банкнотите.

При тест с маркер върху истинска банкнота се появява светла линия, която изчезва след няколко минути, което е знак, че банкнотата е автентична.