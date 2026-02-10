Геополитическата буря и бъдещето на България

В интервю за предаването „Политика и спорт“ журналистът Недялко Недялков очерта мрачен, но прям анализ на състоянието на България и ролята ѝ в Европа. Според него страната е попаднала в опасна зависимост, която подкопава националния суверенитет. „Европа на две скорости, дано хванем задната скорост и да се оттървем от тази перверзия“, заяви Недялков, критикувайки модела на интеграция, който според него е поставил държавата в периферията на ЕС.

- Реклама -

Той постави под съмнение и мястото на личностите в най-новата ни история: „След 1989 година изобщо не можем да говорим за никакви личности в България, можем да говорим за антиличности, разрушители на България, които ни докараха до това блато.“

Недялков представи и идеите зад движението Булезит, подчертавайки, че основната цел не е разделение, а национален разговор: „За нас наистина е важно не да вадим или оставяме някой в някаква общност, а да проведем истински разговор за България. Къде стои България в един геополитически свят, едно пренареждане, една геополитическа буря?“

Според него именно този разговор е ключов за бъдещето и оцеляването на държавата.