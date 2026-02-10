НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 10.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          18:28 Костадинов: Ще внесем закон за НПО-тата, които се наричат „национални“17:59 Разследващи отвориха телефона на Ивайло Калушев, намериха клипове със секс17:33 Проф. Галунов: Забавянето похаби енергията на протеста и води до напрежение16:30 Няма безплатен обяд: ChatGPT внедрява реклами15:49 92 години от рождението на Татяна Лолова: Близки и почитатели организират хепънинг в Пловдив14:08 Аутопсията на Ивайло Калушев е готова: какво показва?12:35 Д-р Гълъбова пред Евроком: Дейността на училище „Космос“ граничи с шарлатания (аудио)12:18 Д-р Цветеслава Гълъбова за „Петрохан“: Видях психопатия и агресия (аудио)12:11 МЕЧ към Йотова: Вие сте част от олигархичния модел, няма да преговаряме повече с Вас11:35 Аутопсията на момчето от „Петрохан“ е готова, Калушев го е убил
          НачалоБългария

          Геополитическата буря и бъдещето на България

          10 февруари 2026 | 21:05 120
          Ирина Илиева
          Ирина Илиева
          Сподели
          Ирина Илиева
          Ирина Илиева

          В интервю за предаването „Политика и спорт“ журналистът Недялко Недялков очерта мрачен, но прям анализ на състоянието на България и ролята ѝ в Европа. Според него страната е попаднала в опасна зависимост, която подкопава националния суверенитет. Европа на две скорости, дано хванем задната скорост и да се оттървем от тази перверзия, заяви Недялков, критикувайки модела на интеграция, който според него е поставил държавата в периферията на ЕС.

          - Реклама -
            
            

          Той постави под съмнение и мястото на личностите в най-новата ни история: След 1989 година изобщо не можем да говорим за никакви личности в България, можем да говорим за антиличности, разрушители на България, които ни докараха до това блато.“

          Недялков представи и идеите зад движението Булезит, подчертавайки, че основната цел не е разделение, а национален разговор: За нас наистина е важно не да вадим или оставяме някой в някаква общност, а да проведем истински разговор за България. Къде стои България в един геополитически свят, едно пренареждане, една геополитическа буря?“

          Според него именно този разговор е ключов за бъдещето и оцеляването на държавата.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          МВР отхвърли версията за четири джипа към хижа „Петрохан“ преди тройното убийство

          Красимир Попов -
          Камери показват движение само на два автомобила на сдружението, свидетелка остава неоткрита
          България

          БСП между ценностите и компромисите: критичният поглед на Диана Тонова

          Ирина Илиева -
          Според Тонова партията е загубила своя облик, като „социалното не е равенство на социалистическото“, а ръководството е допуснало „излагане на избирателите“ чрез решения, които противоречат на принципите, декларирани пред обществото.
          Общество

          Военен самолет „Спартан“ транспортира медицински екип за донорска ситуация

          Красимир Попов -
          Екипаж от 16-а авиационна база – Враждебна осигури въздушен мост между София и Варна за органна трансплантация в Силистра
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions