      вторник, 10.02.26
          ГОРЕЩО
          Гръцки офицер от ВВС остава в ареста по обвинения в шпионаж за Китай

          10 февруари 2026 | 21:29 380
          Снимка: greekcitytimes.com
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          54-годишен полковник от Военновъздушните сили на Гърция беше оставен под постоянен арест, след като беше обвинен, че е изнасял класифицирана военна информация в полза на Китай. Решението е взето след разпит с продължителност осем часа и половина пред военен прокурор в Атинския военновъздушен съд, съобщават гръцките медии.

          Срещу офицера са повдигнати обвинения за събиране и предаване на военни тайни на трети страни. В обвинителния акт се посочва, че действията му са могли да нанесат сериозни щети на националните интереси на Гърция. Предвиденото наказание е до 20 години лишаване от свобода, като при осъдителна присъда е възможно и отнемане на гръцкото гражданство.

          При първоначалния обиск в служебния му кабинет полковникът е признал, че действията му са били незаконни, твърдят източници от разследването. Разследващите органи са иззели файлове от мобилен телефон, за който се смята, че е използван за изпращане на класифицирана информация до Пекин.

          Разследването по случая продължава, като гръцките власти не изключват възможността да бъдат разкрити и други елементи или съучастници, свързани с предполагаемата шпионска дейност.

