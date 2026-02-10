Гръцки офицер от ВВС остава в ареста по обвинения в шпионаж за Китай

54-годишен полковник от Военновъздушните сили на Гърция беше оставен под постоянен арест, след като беше обвинен, че е изнасял класифицирана военна информация в полза на Китай. Решението е взето след разпит с продължителност осем часа и половина пред военен прокурор в Атинския военновъздушен съд, съобщават гръцките медии.

Срещу офицера са повдигнати обвинения за събиране и предаване на военни тайни на трети страни. В обвинителния акт се посочва, че действията му са могли да нанесат сериозни щети на националните интереси на Гърция. Предвиденото наказание е до 20 години лишаване от свобода, като при осъдителна присъда е възможно и отнемане на гръцкото гражданство.

При първоначалния обиск в служебния му кабинет полковникът е признал, че действията му са били незаконни, твърдят източници от разследването. Разследващите органи са иззели файлове от мобилен телефон, за който се смята, че е използван за изпращане на класифицирана информация до Пекин.

Разследването по случая продължава, като гръцките власти не изключват възможността да бъдат разкрити и други елементи или съучастници, свързани с предполагаемата шпионска дейност.