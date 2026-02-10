НА ЖИВО
          Григор Димитров отпадна на двойки в Далас

          В надпреварата на сингъл Гришо ще се изправи срещу Алекс Микелсен (САЩ)

          10 февруари 2026 | 08:27
          Снимка: gong.bg
          Най-добрият български тенисист Григор Димитров и българинът Георги Георгиев отпаднаха в първия кръг на турнира по двойки в Далас от сериите АТП 500 с награден фонд 2 833 335 долара.  

          Българите, който получиха „уайлд кард“ от организаторите, отстъпиха пред американците Бен Шелтън и Александър Ковачевич със 7:5, 6:7(5), 3:10 за час и 37 минути.

          На сингъл Димитров ще се изправи срещу Алекс Микелсен (САЩ) в първия кръг.

          21-годишният Микелсен заема 41-ва позиция в световната ранглиста – на две места пред Димитров. Двамата не са се срещали в официален двубой.

          При успех срещу американеца Григор Димитров ще играе срещу победителя от сблъсъка между третия поставен испанец Алехандро Давидович Фокина и квалификант.

