Груев и Лийдс изтръгнаха точка от Челси след пасив от 0:2

Лийдс с Илия Груев в състава си стигна до равенство 2:2 като гост на Челси на „Стамфорд Бридж“ в мач от междинния 26-и кръг във Висшата лига, макар да изоставаха с две попадения.

- Реклама -

Българският национал започна като титуляр и изигра цял мач. С точката йоркширци събраха 30 на 15-ото място във временното класиране, докато „сините“ от Лондон са пети с 44.

След по-тихо начало на срещата, Челси излезе напред в резултата в 24-ата минута. Коул Палмър намери Жоао Педро в наказателното поле с хубав пас, а бразилецът копна Карл Дарлоу за 1:0.

Десет минути след това „сините“ от Лондон можеха да удвоят аванса си, след като Жоао Педро получи подаване от Енцо Фернандес и стреля към десния ъгъл, но покрай вратата на Лийдс.

В 58-ата минута Челси все пак отбеляза второ попадение. Домакините получиха дузпа за нарушение на Яка Бийол срещу Жоао Педро, а Коул Палмър стреля от бялата точка и се разписа.

Много бързо Лийдс успя да намали изоставането си. В 67-ата минута Лукас Нмеча също изпълни дузпа и също вкара. Нарушението бе отсъдено за спъване на Мойсес Кайседо срещу Богъл.

Шест минути след това йоркширци стигнаха и до изравнително попадение. В наказателното поле на Челси настана хаос, от който се възползва Ноа Окафор, за да отбележи на празна врата за 2:2.

В заключителните минути на срещата Челси натисна в търсене на победата, като в добавеното време Палмър от няколко метра пропусна. Така се стигна до първата грешка на Лиъм Росиниър във Висшата лига.