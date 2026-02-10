НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 10.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          18:28 Костадинов: Ще внесем закон за НПО-тата, които се наричат „национални“17:59 Разследващи отвориха телефона на Ивайло Калушев, намериха клипове със секс17:33 Проф. Галунов: Забавянето похаби енергията на протеста и води до напрежение16:30 Няма безплатен обяд: ChatGPT внедрява реклами15:49 92 години от рождението на Татяна Лолова: Близки и почитатели организират хепънинг в Пловдив14:08 Аутопсията на Ивайло Калушев е готова: какво показва?
          НачалоСпорт

          Груев и Лийдс изтръгнаха точка от Челси след пасив от 0:2

          Първа грешка за Росиниър във Висшата лига

          10 февруари 2026 | 23:53 60
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Лийдс с Илия Груев в състава си стигна до равенство 2:2 като гост на Челси на „Стамфорд Бридж“ в мач от междинния 26-и кръг във Висшата лига, макар да изоставаха с две попадения.

          - Реклама -
            
            

          Българският национал започна като титуляр и изигра цял мач. С точката йоркширци събраха 30 на 15-ото място във временното класиране, докато „сините“ от Лондон са пети с 44.

          След по-тихо начало на срещата, Челси излезе напред в резултата в 24-ата минута. Коул Палмър намери Жоао Педро в наказателното поле с хубав пас, а бразилецът копна Карл Дарлоу за 1:0.

          Десет минути след това „сините“ от Лондон можеха да удвоят аванса си, след като Жоао Педро получи подаване от Енцо Фернандес и стреля към десния ъгъл, но покрай вратата на Лийдс.

          В 58-ата минута Челси все пак отбеляза второ попадение. Домакините получиха дузпа за нарушение на Яка Бийол срещу Жоао Педро, а Коул Палмър стреля от бялата точка и се разписа.

          Много бързо Лийдс успя да намали изоставането си. В 67-ата минута Лукас Нмеча също изпълни дузпа и също вкара. Нарушението бе отсъдено за спъване на Мойсес Кайседо срещу Богъл.

          Шест минути след това йоркширци стигнаха и до изравнително попадение. В наказателното поле на Челси настана хаос, от който се възползва Ноа Окафор, за да отбележи на празна врата за 2:2.

          В заключителните минути на срещата Челси натисна в търсене на победата, като в добавеното време Палмър от няколко метра пропусна. Така се стигна до първата грешка на Лиъм Росиниър във Висшата лига.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Основен играч на Левски не тренира преди мача в Разград

          Станимир Бакалов -
          Това почти сигурно означава, че централният бранител няма да попадне в групата на „сините“ за двубоя
          Спорт

          Пастор с първи думи след ареста: Ще си понеса последствията

          Станимир Бакалов -
          Приемам този инцидент като сериозен урок
          Спорт

          Илиян Филипов жегна и боса на Левски: Сирачето си граби от любимия клуб

          Станимир Бакалов -
          Припомняме, че между Левски и Ботев Пловдив се разрази напрежение около трансфера на Армстронг Око-Флекс
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions