Густаво Петро: Избегнах опит за покушение, насочиха се да стрелят по мен

Президентът на Колумбия Густаво Петро заяви, че е избегнал опит за покушение, след месеци на предупреждения за предполагаем заговор срещу него от страна на наркотрафиканти.
По думите му в понеделник вечерта хеликоптерът му не е успял да кацне на планираната дестинация по карибското крайбрежие заради сериозни опасения за сигурността. Петро уточни, че е имало информация, че неидентифицирани лица са се готвели да стрелят по него.
Президентът не посочи конкретни имена или групировки, но намекна, че заплахата е свързана с организираната престъпност, срещу която администрацията му води активна борба. Случаят се вписва в поредица от негови публични предупреждения през последните месеци за възможни покушения и опити за дестабилизация на управлението му.