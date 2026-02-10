НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 10.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          18:28 Костадинов: Ще внесем закон за НПО-тата, които се наричат „национални“17:59 Разследващи отвориха телефона на Ивайло Калушев, намериха клипове със секс17:33 Проф. Галунов: Забавянето похаби енергията на протеста и води до напрежение16:30 Няма безплатен обяд: ChatGPT внедрява реклами15:49 92 години от рождението на Татяна Лолова: Близки и почитатели организират хепънинг в Пловдив14:08 Аутопсията на Ивайло Калушев е готова: какво показва?
          НачалоСвятПолитика

          Густаво Петро: Избегнах опит за покушение, насочиха се да стрелят по мен

          10 февруари 2026 | 23:48 190
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Президентът на Колумбия Густаво Петро заяви, че е избегнал опит за покушение, след месеци на предупреждения за предполагаем заговор срещу него от страна на наркотрафиканти.

          - Реклама -
            
            

          По думите му в понеделник вечерта хеликоптерът му не е успял да кацне на планираната дестинация по карибското крайбрежие заради сериозни опасения за сигурността. Петро уточни, че е имало информация, че неидентифицирани лица са се готвели да стрелят по него.

          „Насочихме се към открито море за четири часа и отидох на друго място, за да не бъда убит“, заяви държавният глава по време на заседание на кабинета, излъчвано на живо.

          Президентът не посочи конкретни имена или групировки, но намекна, че заплахата е свързана с организираната престъпност, срещу която администрацията му води активна борба. Случаят се вписва в поредица от негови публични предупреждения през последните месеци за възможни покушения и опити за дестабилизация на управлението му.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          ООН подготвя поетапно изтегляне на мироопазващите сили UNIFIL от Ливан до 2027 г.

          Красимир Попов -
          Мисията по южната граница с Израел ще бъде съкратена след изтичането на мандата ѝ, на фона на продължаващо напрежение и удари в региона
          Политика

          Лътник призна за обяд на „острова на Епстийн“, Тръмп го защити въпреки натиска за оставка

          Красимир Попов -
          Министърът на търговията на САЩ отрича близки отношения с финансиста, но разсекретени документи засилват критиките срещу него
          Политика

          Тръмп отменя ключово климатично заключение от ерата „Обама“

          Красимир Попов -
          Белият дом определя решението като най-мащабното дерегулаторно действие в историята на САЩ
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions