Густаво Петро: Избегнах опит за покушение, насочиха се да стрелят по мен

Президентът на Колумбия Густаво Петро заяви, че е избегнал опит за покушение, след месеци на предупреждения за предполагаем заговор срещу него от страна на наркотрафиканти.

По думите му в понеделник вечерта хеликоптерът му не е успял да кацне на планираната дестинация по карибското крайбрежие заради сериозни опасения за сигурността. Петро уточни, че е имало информация, че неидентифицирани лица са се готвели да стрелят по него.

„Насочихме се към открито море за четири часа и отидох на друго място, за да не бъда убит“, заяви държавният глава по време на заседание на кабинета, излъчвано на живо.

Президентът не посочи конкретни имена или групировки, но намекна, че заплахата е свързана с организираната престъпност, срещу която администрацията му води активна борба. Случаят се вписва в поредица от негови публични предупреждения през последните месеци за възможни покушения и опити за дестабилизация на управлението му.