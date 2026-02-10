НА ЖИВО
      вторник, 10.02.26
          ГОРЕЩО
          Футбол

          Хулио Веласкес: Не е моя работа да оценявам терените в България

          „Времето за възстановяване няма да е оправдание. Всички се чувстват добре и имат намерението утре да изиграят добър мач" - допълни треньорът на Левски

          10 февруари 2026 | 11:01
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Наставникът на Левски – Хулио Веласкес, говори пред медиите преди ключовото гостуване на „сините“ в Разград за ¼-финала срещу Лудогорец за Купата на България. 

          „Времето за възстановяване няма да е оправдание. Всички се чувстват добре и имат намерението утре да изиграят добър мач. Следим състоянието на Макун. 

          Лима е невероятно момче с прекрасни отношения с всички в клуба. Той има семейство в Бразилия, договорът му изтича и това определи напускането. От друга страна – нямаше достатъчно минути. Поведението му през цялото време е било невероятно, без значение позицията на терена или изиграните минути. Пожелавам всичко най-хубаво за Лима. 

          Фабио не беше типичния ляв бек. Винаги е играл крило. По различно стечение обстоятелствата се налагаше да го ползваме най-често там. Ще търсим алтернатива вътре в състава. Футболът е доста динамичен, така че може да има сделки до последния ден. 

          Мисля, че напуснаха петима, а дойдоха двама. Анализираме, оценяваме и опитваме да намерим най-доброто решение. 

          Сега мачът ще е различен, много различни обстоятелства. Сега ще сме гости, турнирът е различен. Играчите ще бъдат същите, отборите също. Но може да видите промени в стратегиите, съставите… съперникът има голяма широчина в състава си, но ние сме уверени“, каза Веласкес за предстоящия мач. 

          „Аз не съм човекът, който ще оценява или ще осъжда терените в България. Аз съм тук да търся решения за всеки един въпрос, който изниква. Аз съм никой, за да давам оценки или да обвинявам. Точно обратното – на база на това, което ни предстои, търсим решение. Други са тези, които трябва да оценяват. Още повече, че все пак съм чужденец. Когато идвам отвън не е моя работа да давам оценка. Не влизам в такива оценки и разговори“, каза още Веласкес.

          Той отказа коментар по декларацията от собственика на „Лудогорец“ Кирил Домусчиев.

          „Да, разбира се, че знам състава. Ако не го знаех говори доста лошо за мен. Ще се опитам да сме с най-доброто, което имаме за този двубой. Към този момент съм наясно и идеята и планът е да използваме най-добрите си страни и да опитаме да анализираме силните страни на противника. 

          Според мен сме готови и за 120 минути, ако се наложи. Същото се случи и в европейските клубни турнири, когато играхме през лятото. Зависи и от емоционалното състояние, не само от физическото. Това, което се случва в главата ти, определя абсолютно всичко. По различен начин влизаш в добавеното време ако ти си изравнил в последната минута или ако на теб са ти изравнили. Физически сме добре“, завърши Веласкес.

