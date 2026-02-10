НА ЖИВО
          Илиян Филипов жегна и боса на Левски: Сирачето си граби от любимия клуб

          Наско взима огромна заплата от Левски, написа Илиян Филипов

          Финансовият благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов не спира да се вихри в социалните мрежи, а поредният човек на мушката му бе мажоритарният собственик на Левски Наско Сираков.

          Под поста, в който атакува боса на Локомотив Пловдив Христо Крушарски, Филипов получи коментар: „Кажи нещо оригинално и смешно и за Наско Сираков…..Да бъде наистина мъжко…“.

          Последвалият отговор на силния човек на „Колежа“ бе: „Те неговите фенове го показват всеки мач“, вероятно визирайки плакатите „Сираков – ВЪН“ от Секторите „А“ и „Б“ на „Герена“.

          „Наско взима огромна заплата от Левски. Там е разликата между нас с Крушарски и него. Ние само даваме, а Сирачето си граби от любимия клуб“, гласи друг коментар на Илиян Филипов.

          Припомняме, че между Левски и Ботев Пловдив се разрази напрежение около трансфера на Армстронг Око-Флекс в столичния клуб, обявен за неправомерен от „жълто-черните“.

          Вашият коментар
