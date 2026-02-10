Интензивен трафик на ГКПП „Капитан Андреево“ за камиони към Турция

Интензивно е движението на товарни автомобили на изход от страната през ГКПП „Капитан Андреево“ на границата с Турция, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция“ в актуална информация за състоянието на трафика към 6:00 часа.

Междувременно от 20 януари през граничния пункт „Рудозем“ на границата с Гърция вече могат да преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона.

През пунктовете „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ също се пропускат превозни средства до 3,5 тона, докато на „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ движението е разрешено за леки коли, автобуси и товарни автомобили.

По данни на граничните власти трафикът е нормален на всички останали пунктове по границите с Република Северна Македония, Сърбия и Румъния.