Иран засилва репресиите, докато търси дипломатически пробив със САЩ

Иранските власти засилиха репресиите с нова вълна от арести, като същевременно оставят отворена вратата за по-нататъшни преговори със САЩ относно ядрената програма на страната.

- Реклама -

Арестите – включително на Джавад Емам, говорител на основната реформистка коалиция „Реформистки фронт“ – бяха извършени след разговори в Оман, които и Техеран, и Вашингтон представиха като положителни.

В събота властите наложиха нов арест на носителката на Нобелова награда за мир Наргес Мохамади, а в понеделник беше задържан Хосеин Каруби, син на видния дисидент Мехди Каруби.

Седмици след потушаването на масова протестна вълна – едно от най-сериозните предизвикателства пред режима след Ислямската революция от 1979 г. – Техеран очевидно следва двупосочна стратегия. От една страна, арестува и затваря предполагаеми критици, а от друга – търси дипломатическо отваряне към Доналд Тръмп и неговата администрация.

Говорител на „Реформисткия фронт“ заяви пред местни медии в понеделник, че Иранската революционна гвардия е арестувала Джавад Емам. По думите му, Емам е сред най-малко петима задържани високопоставени представители на коалицията, заедно с активисти и режисьори, които са подписали общо протестно изявление.

Иранските власти определиха демонстрациите като „бунтове“, които според тях са били подхранвани от заклети външни врагове – Израел и САЩ.

Развитието подчертава нарастващото напрежение между вътрешната репресивна политика на Техеран и външнополитическите му опити за деескалация, в момент, когато страната е изправена едновременно пред социален натиск у дома и стратегически избори на международната сцена.