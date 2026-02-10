НА ЖИВО
      вторник, 10.02.26
          Иран засилва репресиите, докато търси дипломатически пробив със САЩ

          10 февруари 2026 | 00:38 60
          Снимка: Getty Images
          Красимир Попов
          Иранските власти засилиха репресиите с нова вълна от арести, като същевременно оставят отворена вратата за по-нататъшни преговори със САЩ относно ядрената програма на страната.

          Арестите – включително на Джавад Емам, говорител на основната реформистка коалиция „Реформистки фронт“ – бяха извършени след разговори в Оман, които и Техеран, и Вашингтон представиха като положителни.

          В събота властите наложиха нов арест на носителката на Нобелова награда за мир Наргес Мохамади, а в понеделник беше задържан Хосеин Каруби, син на видния дисидент Мехди Каруби.

          Седмици след потушаването на масова протестна вълна – едно от най-сериозните предизвикателства пред режима след Ислямската революция от 1979 г. – Техеран очевидно следва двупосочна стратегия. От една страна, арестува и затваря предполагаеми критици, а от друга – търси дипломатическо отваряне към Доналд Тръмп и неговата администрация.

          Говорител на „Реформисткия фронт“ заяви пред местни медии в понеделник, че Иранската революционна гвардия е арестувала Джавад Емам. По думите му, Емам е сред най-малко петима задържани високопоставени представители на коалицията, заедно с активисти и режисьори, които са подписали общо протестно изявление.

          Иранските власти определиха демонстрациите като „бунтове“, които според тях са били подхранвани от заклети външни врагове – Израел и САЩ.

          Развитието подчертава нарастващото напрежение между вътрешната репресивна политика на Техеран и външнополитическите му опити за деескалация, в момент, когато страната е изправена едновременно пред социален натиск у дома и стратегически избори на международната сцена.

