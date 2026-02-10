Испанските синдикати прекратиха железопътната стачка след споразумение за безопасността

Испанските синдикати прекратиха тридневната национална железопътна стачка в понеделник, след като постигнаха споразумение с правителството за стандартите за безопасност и поддръжка на железопътната инфраструктура. Исканията бяха поставени след две тежки катастрофи през януари, отнели живота на общо 47 души.

Двата последователни инцидента разтърсиха железопътния сектор и повдигнаха сериозни въпроси относно безопасността на пътуванията в страна, която се гордее с втората по големина високоскоростна железопътна мрежа в света след Китай.

Стачката се проведе между 9 и 11 февруари, като синдикатите обвиниха властите, че са пренебрегвали предупрежденията за рискове в инфраструктурата и не са инвестирали достатъчно средства в поддръжката. В понеделник сутринта протестът засегна хиляди пътници, но Съюзът на машинистите Semaf обяви, че е постигнато споразумение с Министерството на транспорта, управителя на инфраструктурата Adif, държавния оператор Renfe и Агенцията за железопътна безопасност AESF.

„Постигнахме важен етап в железопътната безопасност“, заяви говорител на Semaf пред АФП, като уточни, че 25-точковото споразумение е насочено към по-високи инвестиции в поддръжката на инфраструктурата и увеличаване на персонала.

Съгласно договореното, правителството ще инвестира 1,8 млрд. евро, ще бъдат разкрити 3650 нови работни места, а мерките за безопасност в обществения железопътен транспорт ще бъдат значително засилени, се казва в официално изявление на Министерството на транспорта.

„Това е важна стъпка за подобряване на железопътната система на Испания и за гарантиране на нейната бъдеща конкурентоспособност“, заяви министърът на транспорта Оскар Пуенте след срещата със синдикатите.

Напрежението в сектора ескалира след сблъсък между два високоскоростни влака в Андалусия на 18 януари, при който загинаха 46 души – една от най-смъртоносните железопътни катастрофи в Европа през този век. Само два дни по-късно крайградски влак край Барселона се блъсна в развалините на срутена стена, при което загина машинистът, а десетки пътници бяха ранени.

Споразумението със синдикатите има за цел да възстанови доверието в безопасността на железопътния транспорт и да предотврати подобни трагедии в бъдеще.