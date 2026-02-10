НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 10.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаОбщество

          Испанските синдикати прекратиха железопътната стачка след споразумение за безопасността

          10 февруари 2026 | 03:03 70
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Испанските синдикати прекратиха тридневната национална железопътна стачка в понеделник, след като постигнаха споразумение с правителството за стандартите за безопасност и поддръжка на железопътната инфраструктура. Исканията бяха поставени след две тежки катастрофи през януари, отнели живота на общо 47 души.

          - Реклама -
            
            

          Двата последователни инцидента разтърсиха железопътния сектор и повдигнаха сериозни въпроси относно безопасността на пътуванията в страна, която се гордее с втората по големина високоскоростна железопътна мрежа в света след Китай.

          Стачката се проведе между 9 и 11 февруари, като синдикатите обвиниха властите, че са пренебрегвали предупрежденията за рискове в инфраструктурата и не са инвестирали достатъчно средства в поддръжката. В понеделник сутринта протестът засегна хиляди пътници, но Съюзът на машинистите Semaf обяви, че е постигнато споразумение с Министерството на транспорта, управителя на инфраструктурата Adif, държавния оператор Renfe и Агенцията за железопътна безопасност AESF.

          „Постигнахме важен етап в железопътната безопасност“, заяви говорител на Semaf пред АФП, като уточни, че 25-точковото споразумение е насочено към по-високи инвестиции в поддръжката на инфраструктурата и увеличаване на персонала.

          Съгласно договореното, правителството ще инвестира 1,8 млрд. евро, ще бъдат разкрити 3650 нови работни места, а мерките за безопасност в обществения железопътен транспорт ще бъдат значително засилени, се казва в официално изявление на Министерството на транспорта.

          „Това е важна стъпка за подобряване на железопътната система на Испания и за гарантиране на нейната бъдеща конкурентоспособност“, заяви министърът на транспорта Оскар Пуенте след срещата със синдикатите.

          Напрежението в сектора ескалира след сблъсък между два високоскоростни влака в Андалусия на 18 януари, при който загинаха 46 душиедна от най-смъртоносните железопътни катастрофи в Европа през този век. Само два дни по-късно крайградски влак край Барселона се блъсна в развалините на срутена стена, при което загина машинистът, а десетки пътници бяха ранени.

          Споразумението със синдикатите има за цел да възстанови доверието в безопасността на железопътния транспорт и да предотврати подобни трагедии в бъдеще.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Британец получи 10 месеца затвор за нарушение на ограничителна заповед след посещение на бившата си партньорка

          Красимир Попов -
          Съдът прие, че мъжът е бил длъжен да прекъсне контакта, независимо от обстоятелствата
          Общество

          Жителка на Прага занесе противотанков снаряд в полицията, предизвика евакуация

          Красимир Попов -
          Боеприпасът се оказа обезвреден, а властите напомниха да не се транспортират взривни вещества лично
          Политика

          Мете-Марит поднесе официално извинение за контактите си с Джефри Епстийн

          Красимир Попов -
          Кронпринцесата призна за „сериозна грешка в преценката“, докато доверието в норвежката монархия спада до рекордно ниски нива
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions