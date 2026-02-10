Иво Калушев притежава 21 имоти у нас, сред покупките му е и държавена земя край „Петрохан“

51-годишният Ивайло Калушев, открит мъртъв заедно с 15-годишния Александър Макулев и 22-годишния Николай Златков в кемпер край връх Околчица, е притежавал 21 имота в цяла България.

През 2021 година той купува от Министерството на земеделието 5 декара земя край хижа „Петрохан“ срещу 4 918 лева (2 514 евро), съобщава „24 часа“.

Сделката е вписана на 13 декември 2021 г., в първия ден от встъпването в длъжност на тогавашния министър на земеделието Иван Иванов, който понастоящем е министър на регионалното развитие в оставка. По всяка вероятност процедурата е била подготвена от предходния служебен кабинет с премиер Стефан Янев и министър на земеделието Христо Бозуков.

Справка в Имотния регистър показва, че през годините Калушев е придобил чрез покупки, дарения и завещания общо 21 имота на територията на страната. Най-значимият сред тях е хижа „Петрохан“, където на 2 февруари бяха открити мъртви неговите близки Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев.

Хижата е купена от Калушев на 23 януари 2020 г. от фирма „Аркси“ ООД на Фидос Искренов, баща на бившата депутатка Искра Фидосова, срещу 96 000 лева (около 49 084 евро) според данните в регистъра.

Две години по-късно Калушев отдава обекта под наем на Ивайло Иванов.

Извън България Калушев е притежавал и имоти в Мексико, като според негови публикации в социалните мрежи част от тях са използвани за туристически дейности и инвестиции, включително имоти в района на Ривиерата на Юкатан.

На 1 февруари в хижа „Петрохан“ бяха открити три тела – на Ивайло Иванов, Дечо Симеонов и Пламен Статев. Няколко дни по-късно, след близо седмица издирване, в гората край връх Околчица бяха намерени телата на още трима души – самия Калушев, Николай Златков и 15-годишния Александър Макулев.

Разследването сочи, че всички са били простреляни от упор със законно притежавани оръжия, като към момента се разглеждат две версии – самоубийства или убийства, последвани от самоубийства. Данните показват още, че обитателите сами са подпалили хижата, а към момента няма установено участие на трети лица.

По-рано днес бившият заместник-директор на Института по психология към МВР и криминален психолог Росен Йорданов коментира, че според него човек с тежки нарцистични проблеми е повлиял на своя кръг от последователи, довеждайки ги до фатален край.

Проверки в регистрите показват още, че Калушев е притежавал имоти в различни части на страната, включително парцел в странджанското село Българи, двуетажна къща, апартамент в София с площ 79 кв. м, имот в квартал „Красно село“, както и земя в района на Дряново, част от които придобити чрез дарения от роднини.