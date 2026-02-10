Израел обвини Хамас в „крещящо нарушение“ на примирието след нападение от тунел в Газа

Израелската армия съобщи, че е убила четирима въоръжени бойци, които са излезли от тунел в южната част на ивицата Газа и са нападнали нейни части, като определи действията им като „крещящо нарушение“ на действащото прекратяване на огъня.

- Реклама -

Инцидентът е станал в района на Рафах, въпреки примирието, постигнато с посредничеството на САЩ и навлязло във втората си фаза миналия месец. Въпреки договореностите, насилието в палестинската територия продължава, а Израел и Хамас си разменят взаимни обвинения за нарушения.

„Преди малко четирима въоръжени терористи излязоха от подземна тунелна шахта и стреляха по войници в района на Рафах в южната част на ивицата Газа… След идентифициране войските елиминираха терористите“, се казва в изявление на Израелски отбранителни сили.

От израелската армия уточниха, че няма пострадали сред войниците, а операциите в района продължават с цел „локализиране и елиминиране на всички терористи по маршрута на подземния тунел“.

Отделно здравните власти в Газа съобщиха, че още шестима души са били убити в понеделник от израелски огън при различни инциденти, включително четирима загинали при въздушен удар по апартамент в град Газа. Министерството на здравеопазването в Газа, което функционира под контрола на Хамас, твърди, че най-малко 581 души са били убити от израелските сили, откакто примирието е влязло в сила.

Още в края на ноември Хамас заяви, че десетки негови бойци са се укривали в тунелната мрежа в южната част на Газа, включително под зони, контролирани от израелската армия. По данни на израелските власти, Израел все още контролира над половината от ивицата, докато останалата част остава под управлението на Хамас.

Втората фаза на прекратяването на огъня предвижда демилитаризация на Газа, включително разоръжаване на Хамас, както и постепенно изтегляне на израелските сили. От Хамас обаче нееднократно заявяват, че разоръжаването е „червена линия“, макар да допускат възможността оръжията да бъдат предадени на бъдещ палестински управляващ орган.

Израелски представители твърдят, че Хамас все още разполага с около 20 000 бойци и приблизително 60 000 автомата „Калашников“ в ивицата Газа. Междувременно е създаден палестински технократски съвет, който трябва да поеме ежедневното управление на територията, но остава неясно дали и как той ще реши въпроса с демилитаризацията.