      вторник, 10.02.26
          Политика

          Япония се включва в инициативата на НАТО за подкрепа на Украйна

          Токио ще доставя несмъртоносно оборудване чрез програмата PURL

          10 февруари 2026 | 08:48 190
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Правителството на Япония взе решение да се присъедини към инициативата на НАТО за военна подкрепа на Украйна, известна като „Списък с първостепенните нужди на Украйна“ (PURL – Prioritized Ukraine Requirements List), съобщава Укринформ, позовавайки се на японската обществена телевизия NHK.

          Според информацията Токио ще осигурява за украинската армия несмъртоносно оборудване, закупувано от САЩ. Най-вероятно става дума основно за радарни системи и бронежилетки, които не представляват директно бойно въоръжение.

          САЩ предават ключови командвания в НАТО на Европа под натиска на президента Доналд Тръмп

          Японските власти вече са уведомили държавите членки на НАТО за намерението си, а официалното обявяване на присъединяването към инициативата се очаква скоро. Япония участва в алианса като партньорска държава.

          От НАТО подчертават, че несмъртоносното оборудване е от ключово значение за украинските сили, посочва още украинската агенция.

          Рюте: НАТО няма да задейства клаузата за колективна отбрана при руска атака срещу натовски войски в Украйна – Евроком

          До момента към инициативата PURL са се присъединили над 20 държави от алианса, както и Австралия и Нова Зеландия. Според генералния секретар на НАТО Марк Рюте, през настоящата година се очаква в програмата да бъдат инвестирани около 15 милиарда долара.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

