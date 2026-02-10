Япония се включва в инициативата на НАТО за подкрепа на Украйна

Правителството на Япония взе решение да се присъедини към инициативата на НАТО за военна подкрепа на Украйна, известна като „Списък с първостепенните нужди на Украйна“ (PURL – Prioritized Ukraine Requirements List), съобщава Укринформ, позовавайки се на японската обществена телевизия NHK.

Според информацията Токио ще осигурява за украинската армия несмъртоносно оборудване, закупувано от САЩ. Най-вероятно става дума основно за радарни системи и бронежилетки, които не представляват директно бойно въоръжение.

Японските власти вече са уведомили държавите членки на НАТО за намерението си, а официалното обявяване на присъединяването към инициативата се очаква скоро. Япония участва в алианса като партньорска държава.

От НАТО подчертават, че несмъртоносното оборудване е от ключово значение за украинските сили, посочва още украинската агенция.

До момента към инициативата PURL са се присъединили над 20 държави от алианса, както и Австралия и Нова Зеландия. Според генералния секретар на НАТО Марк Рюте, през настоящата година се очаква в програмата да бъдат инвестирани около 15 милиарда долара.