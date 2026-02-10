НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          НачалоБългарияПолитика

          Йотова назначи Узунова за посланик и в Люксембург

          Дипломатът ще съвместява постовете в Белгия и Люксембург със седалище в Брюксел

          10 февруари 2026 | 10:20 60
          Снимка: БГНЕС
          Сподели
          С указ, публикуван в последния брой на „Държавен вестник“, президентът Илияна Йотова назначава досегашния посланик на България в Белгия Наталия Узунова и за посланик в Люксембург, като седалището на дипломатическата мисия остава в Брюксел.

          НА ЖИВО: Президентът се среща с АПС – Евроком

          Съгласно Конституцията, държавният глава назначава ръководителите на дипломатическите представителства по предложение на Министерския съвет.

          Йотова продължава консултациите за служебен премиер – Евроком

          Припомня се, че през октомври миналата година президентът Румен Радев (2017 – 2026 г.) назначи Наталия Узунова за посланик на България в Белгия, длъжност, която тя ще продължи да изпълнява паралелно с новото си назначение.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          Вашият коментар
