Йотова назначи Узунова за посланик и в Люксембург

С указ, публикуван в последния брой на „Държавен вестник“, президентът Илияна Йотова назначава досегашния посланик на България в Белгия Наталия Узунова и за посланик в Люксембург, като седалището на дипломатическата мисия остава в Брюксел.

- Реклама -

НА ЖИВО: Президентът се среща с АПС – Евроком

Съгласно Конституцията, държавният глава назначава ръководителите на дипломатическите представителства по предложение на Министерския съвет.

Йотова продължава консултациите за служебен премиер – Евроком

Припомня се, че през октомври миналата година президентът Румен Радев (2017 – 2026 г.) назначи Наталия Узунова за посланик на България в Белгия, длъжност, която тя ще продължи да изпълнява паралелно с новото си назначение.