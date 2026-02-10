НА ЖИВО
      вторник, 10.02.26
          Йотова продължава консултациите за служебен премиер

          Три парламентарни групи ще бъдат приети в президентството на 10 февруари

          10 февруари 2026 | 07:12 230
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Държавният глава Илияна Йотова продължава консултациите с парламентарните групи в 51-вото Народно събрание, които се провеждат в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател, предвидена в чл. 99, ал. 5 от Конституцията.

          Ключова седмица за служебното правителство – Евроком

          На 10 февруари, вторник, в президентската институция ще бъдат проведени срещи със следните парламентарни групи:

          От 10:00 часа – представители на парламентарната група на „Алианс за права и свободи“.

          Илияна Йотова към олимпийците ни: Цяла България ще ви подкрепя – Евроком

          От 11:30 часа – представители на парламентарната група на ПП МЕЧ.

          От 13:00 часа – представители на парламентарната група „Величие“.

