Йотова продължава консултациите за служебен премиер

Държавният глава Илияна Йотова продължава консултациите с парламентарните групи в 51-вото Народно събрание, които се провеждат в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател, предвидена в чл. 99, ал. 5 от Конституцията.
На 10 февруари, вторник, в президентската институция ще бъдат проведени срещи със следните парламентарни групи:
От 10:00 часа – представители на парламентарната група на „Алианс за права и свободи“.
От 11:30 часа – представители на парламентарната група на ПП МЕЧ.
От 13:00 часа – представители на парламентарната група „Величие“.